Comment protéger sa voiture de la grêle ?

Anticiper pour protéger son véhicule de la grêle ?

Surveillez la météo à l’aide d’une application sur votre smartphone ! Mais même si de la grêle n’est pas toujours prévisible, mieux vaut rentrer la voiture à l’abri lorsque des orages sont signalés.

La grêle annoncée, plusieurs solutions s’offrent à vous pour protéger votre voiture. Faute d’un garage, housse anti-grêle, parapluie ou carport sont un bon moyen pour éviter que votre véhicule ne soit endommagé.

Quel type de housse ?

Une housse de base contre la grêle, n’est qu’un tissu épais rembourré avec une ou plusieurs couches de mousse Néoprène, prévue pour être installé rapidement au moindre doute. En fonction de son épaisseur elle peut protéger votre véhicule tout aussi bien des petits grêlons que contre ceux, gros comme des mandarines, qui ont récemment dévasté certaines villes de Normandie. Pour être efficaces, les bâches anti-grêle doivent être performantes et adaptées à des conditions exceptionnelles. Pour ce faire, elles doivent être composées de plusieurs couches de néoprène. Plus la housse est épaisse et mieux elle amortira les chocs dus aux grêlons qui rebondiront dessus. Elle doit également être adaptée à la taille de votre voiture. Il existe en effet des housses pour 4x4, pour camping-cars et pour véhicules légers. Le prix des housses varie de 90 à 450 € selon la taille mais également la qualité de protection qu’elle vous apportera.

Préférez une housse fabriquée dans une matière respirante et anti UV, qui permettra l’évacuation de la condensation, mais qui sera imperméable et multicouche pour une meilleure protection.

Comment faire sa protection soi-même ?

Pour réaliser à peu de frais une bâche de protection vous pouvez utiliser une couette ou un édredon que vous envelopperez entièrement à l’aide d’un plastique afin de rendre l’ensemble parfaitement étanche. Plus votre couverture sera épaisse et plus elle offrira un bon amorti. N’hésitez pas par conséquent à placer plusieurs épaisseurs de couette les unes sur les autres. Fixez un œillet à chaque coin afin de la maintenir à l’aide d’une cordelette aux pare-chocs à chaque angle de la voiture car si elle s’envole sous l’action du vent, elle ne vous sert plus à rien.

Autre solution : le papier bulle que vous trouverez en rouleaux dans n’importe quel magasin de bricolage. Coupez des lés, suffisamment longs pour recouvrir l’ensemble de la carrosserie, que vous associerez entre eux avec du ruban adhésif double face. Réalisez plusieurs couches successives afin d’obtenir une bonne épaisseur. Là encore équipez votre couverture d’œillets aux angles afin de pouvoir la fixer au véhicule.

Pourquoi ne pas choisir un parapluie anti-grêle ?

Il existe dans le commerce des parapluies spécifiques contre la grêle qui peuvent également s’utiliser pour la neige. Installés sur le toit de votre voiture, ils permettent de protéger cette dernière contre les phénomènes météorologiques soudains. Le déploiement du parapluie se fait automatiquement avec une télécommande sans fil à une touche. Son processus d'ouverture prend 8 secondes et l'installation ne prend que 30 secondes.

Inconvénient, il ne protège que le dessus du véhicule. Vous en trouverez à partir de 60 €, mais pour un parapluie réellement adapté à votre voiture et suffisamment résistant pour la grêle il vous faudra compter environ 300 €.

Et si vous installiez un carport ?

Si vous avez un petit jardin ou un espace à côté de la maison mais pas la possibilité de construire un garage, vous pouvez néanmoins installer un carport. Semblable à une pergola dotée d’un toit, c’est un excellent moyen de disposer d’une protection permanente chez soi contre la grêle mais aussi la neige et les UV. Il en existe différents modèles de toutes tailles, en bois, en aluminium, ou en PVC. Ce type d’abris modulable peut être installé facilement en une demi-journée et vous en trouverez à partir de 250 €.

L’avantage d’un carport alu, bien que plus onéreux, est qu’il peut être fabriqué sur mesure, en taille et en forme, et est personnalisable dans la couleur de votre choix. Vous pouvez également équiper les côtés du carport d’une bâche lourde ou de claustras pour le fermer complètement.