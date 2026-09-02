A Paris, un radar à 30 km/h qui va trop loin ?
Les automobilistes évoluant régulièrement en région parisienne commencent à peine à s’habituer à la réduction récente de la limitation de la vitesse sur les voies, imposant désormais de ne pas dépasser les 50 km/h tout au long de l’anneau de 35 kilomètres entourant la capitale française.
Cette mesure visait principalement à réduire les nuisances sonores pour les riverains, sans qu’on sache précisément si elle a aussi eu un effet bénéfique sur le niveau de pollution mesurée aux abords du périphérique.
Et maintenant, un radar à 30 km/h
Et depuis quelques jours, un nouveau point désormais limité à 30 km/h fait beaucoup parler sur ce réseau périphérique parisien. Il concerne la zone du périphérique extérieur à la hauteur de la porte de Montreuil, où des travaux ont lieu. En raison de ces travaux, la vitesse a été exceptionnellement abaissée à 30 km/h au lieu de 50 en ce point précis. Et il se trouve qu’un radar de type « chantier » a précisément été installé par la préfecture de police à cet endroit.
Les automobilistes, dont la plupart calquent leur vitesse sur les 50 km/h et ne remarquent pas le passage aux 30 km/h, se font facilement avoir comme le rapportent les journalistes de France3. Installé le 24 août dernier, le radar autonome « flashe » par l’arrière. Sur les réseaux sociaux, des usagers se plaignent de la présence de cette machine qui servirait selon davantage à « remplir les caisses de l’État » qu’à renforcer la sécurité.
Comme le rappellent les journalistes de France Info, la vitesse moyenne sur le périphérique parisien est de 32 km/h. Mais à des heures plus creuses sans bouchons et avec une vitesse maximale de 50 km/h en tête, il paraît effectivement très facile de se faire surprendre par un radar provisoire sur des voies de ce genre.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération