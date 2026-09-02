A Paris, un radar à 30 km/h qui va trop loin ?

Les automobilistes évoluant régulièrement en région parisienne commencent à peine à s’habituer à la réduction récente de la limitation de la vitesse sur les voies, imposant désormais de ne pas dépasser les 50 km/h tout au long de l’anneau de 35 kilomètres entourant la capitale française.

Cette mesure visait principalement à réduire les nuisances sonores pour les riverains, sans qu’on sache précisément si elle a aussi eu un effet bénéfique sur le niveau de pollution mesurée aux abords du périphérique.

Et maintenant, un radar à 30 km/h

Et depuis quelques jours, un nouveau point désormais limité à 30 km/h fait beaucoup parler sur ce réseau périphérique parisien. Il concerne la zone du périphérique extérieur à la hauteur de la porte de Montreuil, où des travaux ont lieu. En raison de ces travaux, la vitesse a été exceptionnellement abaissée à 30 km/h au lieu de 50 en ce point précis. Et il se trouve qu’un radar de type « chantier » a précisément été installé par la préfecture de police à cet endroit.

Les automobilistes, dont la plupart calquent leur vitesse sur les 50 km/h et ne remarquent pas le passage aux 30 km/h, se font facilement avoir comme le rapportent les journalistes de France3. Installé le 24 août dernier, le radar autonome « flashe » par l’arrière. Sur les réseaux sociaux, des usagers se plaignent de la présence de cette machine qui servirait selon davantage à « remplir les caisses de l’État » qu’à renforcer la sécurité.

Comme le rappellent les journalistes de France Info, la vitesse moyenne sur le périphérique parisien est de 32 km/h. Mais à des heures plus creuses sans bouchons et avec une vitesse maximale de 50 km/h en tête, il paraît effectivement très facile de se faire surprendre par un radar provisoire sur des voies de ce genre.