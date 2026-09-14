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Ferrari F40, Bugatti Brouillard, Delage D8 SS : retour sur les pépites du concours d’élégance de Chantilly

Dans Rétro / News rétro

Julien Bertaux

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Près de 30 000 visiteurs, plus de 1 000 véhicules exposés dans un décor somptueux : avec ses véritables raretés, l’édition 2026 du concours d’élégance de Chantilly fut un grand moment automobile. Pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’y assister, voici nos coups de cœur en images.

Ferrari F40, Bugatti Brouillard, Delage D8 SS : retour sur les pépites du concours d’élégance de Chantilly

Cette huitième édition de la « Chantilly Arts & Elegance Richard Mille » a comblé tous les passionnés d’automobile, quel que soit leur âge. Si cet évènement n’a pas encore le rayonnement du Festival of Speed de Goodwood, notamment en l’absence de course de côte, on ne peut que se réjouir qu’un tel rassemblement ait lieu en France, au cœur du magnifique domaine du château de Chantilly.

Une alignée de Lamborghini Miura, pas moins de six Bugatti Veyron, une Bugatti Brouillard, quatre Ferrari F40, une McLaren F1 GTR, le tout réuni au même endroit. Non, ce n’est pas un rêve, mais bien le spectacle offert le week-end dernier. Ce concours d’élégance rassemble aussi bien des supercars modernes que des modèles des années 1920, en passant par des youngtimers.

Plutôt que d’épiloguer sur cette diversité rare et impressionnante, voici en images une sélection des plus beaux spécimens rencontrés, notamment du côté des clubs (environ 45), qui ne manquent pas de ressources.

Bugatti Veyron
Bugatti Veyron
Bugatti Brouillard
Bugatti Brouillard
Ferrari F40
Ferrari F40
McLaren F1 GTR de 1995
McLaren F1 GTR de 1995
McLaren F1 GTR de 1995
McLaren F1 GTR de 1995
Porsche 911 GT1 de 1997
Porsche 911 GT1 de 1997
Ferrari Daytona SP3
Ferrari Daytona SP3
Ferrari FZ93
Ferrari FZ93
Ce concept Formule Zagato 93 est un modèle unique.
Ce concept Formule Zagato 93 est un modèle unique.
Ferrari 250 GT Europa de 1954
Ferrari 250 GT Europa de 1954
Juste à côté, une Mercedes 300 SL.
Juste à côté, une Mercedes 300 SL.
Ferrari 410 Superamerica de 1956 dessinée par Pininfarina.
Ferrari 410 Superamerica de 1956 dessinée par Pininfarina.
Elle a remporté le prix du « Best of Show » dans la catégorie Concept-cars, restomods & one-off’s lors de l’édition 2026 de Chantilly Arts & Elegance Richard Mille.
Elle a remporté le prix du « Best of Show » dans la catégorie Concept-cars, restomods & one-off’s lors de l’édition 2026 de Chantilly Arts & Elegance Richard Mille.
Lamborghini Miura SV
Lamborghini Miura SV
Prototype Pininfarina X de 1960
Prototype Pininfarina X de 1960
Prototype Pininfarina X de 1960
Prototype Pininfarina X de 1960
Delage D8 SS de 1933, elle a remporté le prestigieux prix Best of Show dans la catégorie avant-guerre lors de cette édition 2026.
Delage D8 SS de 1933, elle a remporté le prestigieux prix Best of Show dans la catégorie avant-guerre lors de cette édition 2026.
Talbot-Lago T150-C SS - 1937
Talbot-Lago T150-C SS - 1937
Peugeot 203 Barbier de 1950
Peugeot 203 Barbier de 1950
Cord 810 de 1936
Cord 810 de 1936
Jaguar XJ-S Lynx Eventer
Jaguar XJ-S Lynx Eventer
Renault 4 F4
Renault 4 F4

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