Ferrari F40, Bugatti Brouillard, Delage D8 SS : retour sur les pépites du concours d’élégance de Chantilly

Cette huitième édition de la « Chantilly Arts & Elegance Richard Mille » a comblé tous les passionnés d’automobile, quel que soit leur âge. Si cet évènement n’a pas encore le rayonnement du Festival of Speed de Goodwood, notamment en l’absence de course de côte, on ne peut que se réjouir qu’un tel rassemblement ait lieu en France, au cœur du magnifique domaine du château de Chantilly.

Une alignée de Lamborghini Miura, pas moins de six Bugatti Veyron, une Bugatti Brouillard, quatre Ferrari F40, une McLaren F1 GTR, le tout réuni au même endroit. Non, ce n’est pas un rêve, mais bien le spectacle offert le week-end dernier. Ce concours d’élégance rassemble aussi bien des supercars modernes que des modèles des années 1920, en passant par des youngtimers.

Plutôt que d’épiloguer sur cette diversité rare et impressionnante, voici en images une sélection des plus beaux spécimens rencontrés, notamment du côté des clubs (environ 45), qui ne manquent pas de ressources.