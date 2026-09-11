Il roule sa Ferrari Monza SP2 moins de 30 minutes avant de se la faire saisir

À Londres, même une Ferrari à plusieurs millions ne dispense pas de sortir ses papiers. La Metropolitan Police a en effet saisi une rarissime Monza SP2 après seulement une trentaine de minutes dans la circulation. Son conducteur n’avait ni permis valable, ni assurance. Un détail administratif assez gênant lorsque l’on circule au volant d’un engin de ce calibre.

L’italienne faisait partie des 90 véhicules confisqués lors d’une vaste opération menée du 7 au 9 août à Hyde Park, Kensington et Chelsea. Porsche, Bentley Continental, Rolls-Royce Cullinan ou encore Lamborghini Revuelto ont également rejoint la fourrière. Valeur totale du butin : plus de 8 millions de livres (9,31 millions d’euros au cours actuel).

Une pièce rare

Produite à seulement 499 exemplaires, la Monza SP2 développe 810 ch pour 719 Nm de couple grâce à son V12 atmosphérique de 6,5 litres. Son propriétaire dispose après la mise en fourrière de 14 jours pour présenter permis et assurance, puis régler amende et frais de garde. Petite consolation : plutôt que de monter sur une dépanneuse, la Ferrari a été conduite jusqu’à son lieu de stationnement par un policier. De quoi rendre la journée de service un peu moins pénible que d’autres.