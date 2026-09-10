La Monterey Car Week, ou l'Amérique dans ce qu'elle a de meilleur

Le club très privé des AMG1, Aston Martin, Bentley, Bizzarrini, Brabus, Bugatti, Czinger, De Tomaso, Eccentrica, Ferrari, Gemballa, Gordon Murray, Hennessey, Kimera, Koenigsegg, Lamborghini, Lanzante, Mansory, McLaren, Pagani, RUF, Saleen, Shelby, Singer, Spyker et autres Rimac témoigne bien d’un fait : le club des autos à 7 chiffres et aux performances époustouflantes ne cesse de grandir, les vitesses vont de 300 à 500 km/h et, succès aidant, les délais d’attente atteignent souvent 4 ou 5 ans…

Tous ces constructeurs sont présents en même temps en un seul endroit au monde : la Monterey Car Week de la mi-août. Cet extraordinaire gathering rassemble durant une dizaine de jours plusieurs centaines de milliers de car-guys du monde entier pour une bonne et simple raison : c’est ce qu’il y a de mieux et de plus complet en matière d’événements automobiles.

Les manifestations s’enchaînent (Carmel Concours for a Cause, Le Tour d’élégance, The Quail, Les Rolex Classic Races de Laguna Seca, le bouquet final : le concours de Pebble Beach) en repoussant qualité et limites toujours plus haut. La Californie du Nord est le centre de gravité mondial de la passion automobile.

Pour les constructeurs de supercars et d’hypercars c’est « the place to be » sans équivalent nulle part ailleurs. Idem pour les maisons d’enchères qui d’année en année battent des records : 800 millions de $ cette année ! Et c’est tout aussi vrai pour les amateurs de voitures de collection et les grands marchands.

Une position de numéro 1 mondial qui ne fait que se renforcer d’année en année ne peut être le fruit du hasard. Explorons la Monterey Car Week…

C’est parti pour la visite guidée…

ON PLANTE LE DECOR

Carmel est une ravissante petite ville au bord du Pacifique avec un parfum de « petit Deauville ». Le lieu fut découvert au début du 20e siècle et développé à partir de 1916 par des promoteurs immobiliers de Los Angeles et San Francisco. Anecdote amusante les rues n’ont pas de numéros. Pourquoi ? Parce que les promoteurs avaient décidé d’y installer leurs maîtresses. L’ absence de numéros rendait impossible une opération « pris sur le fait ». C’est une petite ville de 3 700 habitants privilégiés. On y trouve principalement galeries, restaurants et magasins de t-shirts, bref une ville calme… mais qui s’anime de temps en temps.

LE CONCOURS

Il avait été créé par Doug Freedman et s’ était interrompu à son décès. Il y a 3 ans, 3 enthousiastes, portés par une bonne volonté illimitée, ont entrepris de le ressusciter. Saluons ici George Anderson, Roman Barnes et Nile Estep pour la qualité de leur organisation. Le résultat est parfait et tout le monde prend du plaisir c’est une fête pour tous : participants comme public. Alors bien sûr il n’y a ici aucune motivation financière. L’auto qui sera élue « Best of Show » ne verra pas sa valeur passer de X millions de $ à 2X millions. Ce n’est pas l’esprit ni l’objet On trouve principalement des Américaines, des anglaises, des allemandes et depuis peu le square accueille des. Japonaises dans l’esprit « fast & furious ». Les italiennes étaient un peu moins présentes cette année et les Françaises brillaient par… leur absence !

Mais il y avait un véritable trésor et cela mérite félicitations. Le Club de low-riders de Salinas exposait une vingtaine d’automobiles qui étaient toutes plus chiadées les unes que les autres. La qualité de réalisation est impressionnante et lorsque l’on prend le temps de les détailler on est bluffé. Pour que l’auto puisse s’abaisser à ras du sol à l’arrêt et se soulever afin de rouler il y a 4 compresseurs dans le coffre pour le système hydraulique. C’est une culture, une culture qui a été consacrée il y a quelques années par une exposition, « Best in Low » au musée Petersen de Los Angeles. Lorsque l’on sait que la population latino est de 37 % en Californie on ne peut que féliciter George Roman et Nile pour cette initiative ainsi que Jesus Espinoza (DeadEnd Magazine) pour avoir si bien joué le jeu.

CONCLUSION

Le Concours for a Cause est une 1re partie de qualité. On y vient en famille et ce sont 4 générations qui déambulent dans les rues de Carmel. Le plaisir du public est réel et ce sont 3 scènes qui permettent à des groupes de faire passer un bon moment au public. La manifestation séduit désormais des sponsors, saluons notamment OCTANE, et cela va se développer dès l’an prochain. La manifestation permettra de faire du caritatif à plus grande échelle, l’esprit « bénévole » ne changera en rien.

Texte et photos: Patrick Hornstein