EN BREF Une Vantage + sportive 680 chevaux 0 à 100 en 3,4s 0 à 200 en 10,1s 325 km/h 204 750€

Une nouvelle Aston Martin peut en cacher une autre. Ou beaucoup d’autres, même, puisque le constructeur anglais déploie ses versions « S » sur l’ensemble de la gamme. Après le SUV DBX S essayé l’année dernière et la DB12 S dont nous prenions le volant il y a quelques jours sur Caradisiac, voilà cette fois la Vantage S.

Comment situer ce coupé au long capot avant et au design encore un chouya plus agressif que celui de la Vantage « tout court » ? Comme depuis des décennies chez Aston Martin, il s’agit d’une version légèrement plus puissante et plus performante du coupé d’entrée de gamme de la marque de Gaydon. La recette « S » reste la même que pour la DB12 S et le DBX S, avec quelques ingrédients différents relatifs à la vocation plus sportive de cette stricte deux places au long capot.

Les modifications les plus importantes ne se voient pas

Extérieurement, il faudra un œil d’expert pour la distinguer d’une « simple » Vantage : les ouïes de son capot avant gagnent de nouvelles lames pour « optimiser l’évacuation de l’air chaud en provenance du V8 », elle arbore des badges « S » derrière les roues avant et possède une toute petite lèvre de béquet en carbone à l’arrière ajoutant « 44 kg d’appui à la vitesse maximale » et faisant grimper l’appui total à « 111 kg » toujours à cette vitesse maximale, dont les 67 autres proviennent officiellement d’un soubassement revu. Sachant qu’il faut atteindre 325 km/h pour obtenir cet effet, vous aurez bien du mal à le ressentir dans la vie de tous les jours.

Même remarque à l’intérieur avec un habitacle extrêmement proche de celui de la Vantage « normale », arborant lui aussi quelques badges « S ». Notez que l’ambiance de cet habitacle change assez nettement selon la couleur des cuirs choisis et les sièges préférés (baquets réglables en carbone ou versions plus confortables en cuir selon vos goûts). Le rendu reste absolument superbe, particulièrement sur un exemplaire rouge présent sur place lors de notre essai (voir photos ci-dessous).

Il faut lire la fiche technique pour trouver les nouveautés les plus notables. Le V8 biturbo de 4,0 litres, tout d’abord, voit sa puissance maximale grimper à 680 chevaux au lieu de 665 (avec un couple maximal restant à 800 Nm en pointe). Il semble se trouver dans une configuration très proche de celui de la DB12 de base de même puissance, même si Aston Martin annonce un calibrage spécifique de la réponse de pédale d’accélérateur ainsi qu’une programmation optimisée du système « launch control » pour gagner un dixième sur le 0 à 100 km/h (3,4 secondes en version coupé) et sur le 0 à 200 km/h (10,1 secondes en version coupé).

Surtout, le berceau arrière se débarrasse des jointures « souples » et, pour éviter de rendre la voiture trop raide à basse vitesse, va de pair avec une rigidité inférieure de 10 % des supports de la transmission afin de garder un ensemble « harmonieux » sur la route. La suspension de la voiture s’adapte aussi en conséquence (carrossage, pincement, angle de chasse) pour « améliorer la réponse du train avant et son grip en cas de fortes contraintes latérales ». Les ressorts arrière réduisent aussi leur fermeté pour le confort à basse vitesse et les amortisseurs DTX bénéficient d’un calibrage sur-mesure.

Ressent-on vraiment la différence par rapport à une Vantage normale ?

Honnêtement, non. Il faut dire que mon essai de la Vantage normale remonte à deux ans, dans un cadre très différent de cette nouvelle prise en main (sur les routes d’Espagne et le circuit de Monteblanco au lieu des routes de l’arrière-pays niçois aujourd’hui). Du moment où l’on s’installe au volant de la Vantage S jusqu’aux premières mises en appui en passant par le moment du démarrage du moteur, tout me rappelle les sensations de la récente Vantage et il faudrait vraiment passer de l’une à l’autre pour apprécier l’étendue des différences.

On se sent toujours assis quasiment sur les roues arrière, très bas, avec un capot interminable devant et l’impression de conduire un très beau dragster procurant un plaisir bien plus immédiat qu’une Ferrari Amalfi. L’esthétique particulièrement flatteuse de la voiture y contribue largement avant même l’essai puis le réveil du moteur, devenu l'un des V8 biturbo les plus démonstratifs du marché, en rajoute une couche. La Vantage S paraît plus ferme et moins confortable que la DB12 S en impression subjective (ce que revendique de toute façon le constructeur), même si j’avais trouvé la nouvelle Vantage de 2024 plus conciliante à ce niveau que l’ancienne Vantage de 2018 (notamment grâce à ses amortisseurs pilotés DTX aux amplitudes de réglages plus larges).

De la direction plus lourde en passant par le volume sonore du moteur dans l’habitacle ou la réaction de l’amortissement aux aspérités de la route, tout paraît un peu plus radical ici lorsqu’on sort d’une Amalfi ou d’une DB12 S.

Du plaisir mécanique vraiment facile

Sur un terrain de jeu aussi merveilleux que les routes menant à Gréolières-les-Neiges, La Vantage S procure instantanément tout ce qu’il faut pour prendre du plaisir sans la moindre difficulté : une bande sonore vraiment stimulante, caverneuse, intense et typique de ce V8 AMG retravaillé par Aston Martin avec ses bruits d’admission, des performances en ligne droite copieuses et surtout, un niveau de grip et de motricité mettant immédiatement en totale confiance. Comme pour la DB12 S et aidé en cela par les mêmes Michelin Pilot Sport 5S sur mesure, on retrouve un très haut niveau de stabilité et un train avant vraiment pas facile à faire sous-virer dans le sinueux. Plutôt rigide et « calme », la voiture ne bouge pas énormément mais pivote quand même à l’inscription en ajoutant du volant et en levant le pied, surtout en mode « Track » avec l’ESP désactivé.

Comme sur la Vantage normale (mais aussi la DB12 et la Vanquish), ce mode Track « ESP Off » donne toujours accès à un antipatinage réglable sur 8 positions jusqu’à la désactivation totale. Même une fois toutes les béquilles supprimées et avec tout le respect que cela implique, la Vantage S reste facile à pousser gentiment et conserve une motricité rassurante, à peine perturbée par instants à basse vitesse sur le bosselé à pleine charge. Pour le côté fumant et glissant, tout dépendra de vos aptitudes à gérer une puissante propulsion par les portières une fois la motricité dépassée (il y a ce qu’il faut pour cela à l’accélérateur via le blocage de différentiel électronique !). Précisons que ces impressions décrivent un essai sur le sec : nos collègues ayant pu conduire l'auto dans des conditions de gras mouillé témoignaient d'une auto nettement plus pointue et chatouilleuse. Ce qui paraît logique compte tenu de la puissance et du couple en simple propulsion.

Comme sur toutes les autres sportives d’Aston Martin à moteur avant, la boîte automatique ZF excellente dans la vie de tous les jours constitue un petit élément de frustration en mode manuel en conduite sportive par rapport aux meilleures double-embrayages du marché (Porsche, Ferrari, McLaren, Lamborghini). Et même si cette Vantage S se veut plus tranchante et radicale que ses grandes sœurs (la DB12 et la Vanquish), on n’atteint évidemment pas le niveau de précision et de pureté comportementale des 911 de la série « GT » ou d’une McLaren Artura et elle reste aussi sensiblement plus lourde que ces dernières (1 605 kg à sec). Cela dit, on parle d’une machine à l’efficacité sérieuse et par ailleurs plus vivante et caractérielle qu’une Mercedes-AMGT GT actuelle.