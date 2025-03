Il faut bien le reconnaître : lorsqu’ils organisent un rappel, la plupart des constructeurs parlent des conséquences possibles du problème identifié, parfois des mesures mises en place pour y remédier mais presque jamais de ses causes. Aussi, les informations relatives au rappel RA-03-0973 fournies par Aston Martin auront de quoi ravir les fans de technique. Mais pas les possesseurs des autos concernées…

Le souci qui justifie la mise en place de cette action survient lors de la fabrication et, plus précisément, durant le processus d’extrusion, du refroidisseur d’huile. Le contrôle de pression variable de cette opération peut entraîner l’apparition de défauts dans les conduits de ce refroidisseur. Autant de défauts qui peuvent devenir des points faibles pouvant se rompre sous le coup des variations de pression et de température du lubrifiant, provoquant alors la fuite de ce dernier.

Plusieurs milliers d’autos touchées

Ce rappel concerne les DBX 707, DB12 et Vantage qui sont sorties de chaîne à compter du 30 septembre 2022 et jusqu’au 9 juillet 2024 inclus. Mis en place depuis quelques semaines, ce rappel a normalement déjà été notifié à une bonne partie des propriétaires de ces autos.

Si la firme britannique s’est montrée très diserte sur les causes du problème, aucune information n’a, en revanche, été communiquée à propos de la solution mise en place. Mais, au vu de l’ampleur du problème, nul doute que celle-ci consiste à remplacer, purement et simplement, le refroidisseur d’huile.