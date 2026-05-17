L'Aston Martin Vantage S (680 chevaux, 204 750€) s'évalue dans la catégorie des super-sportives d'exception de type "GT", qui compte :

-La Ferrari Amalfi (640 chevaux, 235 000€).

-L'Aston Martin DB12 S (700 chevaux, 252 200€).

-La Mercedes-AMG GT (à partir de 421 chevaux et de 147 600€).

-La Porsche 911 Turbo S (711 chevaux et 275 400€).

-La Porsche 911 GTS (541 chevaux et 180 600€).

-La McLaren Artura (700 chevaux et 249 000€).