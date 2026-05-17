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Aston Martin Vantage 2

Essai

Pourquoi la nouvelle Aston Martin Vantage S est presque « cadeau » en exagérant à peine

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cédric Pinatel

8  

4. Notre note de l'Aston Martin Vantage S

 

Pourquoi la nouvelle Aston Martin Vantage S est presque « cadeau » en exagérant à peine

L'Aston Martin Vantage S (680 chevaux, 204 750€) s'évalue dans la catégorie des super-sportives d'exception de type "GT", qui compte :

-La Ferrari Amalfi (640 chevaux, 235 000€).

-L'Aston Martin DB12 S (700 chevaux, 252 200€).

-La Mercedes-AMG GT (à partir de 421 chevaux et de 147 600€).

-La Porsche 911 Turbo S (711 chevaux et 275 400€).

-La Porsche 911 GTS (541 chevaux et 180 600€).

-La McLaren Artura (700 chevaux et 249 000€).

Aston Martin Vantage S
Budget
  • 6.17
  • 6.17
  • 6.17
  • 6.17
  • 6.17
 
Pratique
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
 
Rapport prix/équipements
  • 9.2
  • 9.2
  • 9.2
  • 9.2
  • 9.2
 
Sur la route
  • 9.5
  • 9.5
  • 9.5
  • 9.5
  • 9.5
 
Sécurité
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
 
Note globale : 16,9 /20
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