Pourquoi la nouvelle Aston Martin Vantage S est presque « cadeau » en exagérant à peine
4. Notre note de l'Aston Martin Vantage S
L'Aston Martin Vantage S (680 chevaux, 204 750€) s'évalue dans la catégorie des super-sportives d'exception de type "GT", qui compte :
-La Ferrari Amalfi (640 chevaux, 235 000€).
-L'Aston Martin DB12 S (700 chevaux, 252 200€).
-La Mercedes-AMG GT (à partir de 421 chevaux et de 147 600€).
-La Porsche 911 Turbo S (711 chevaux et 275 400€).
-La Porsche 911 GTS (541 chevaux et 180 600€).
-La McLaren Artura (700 chevaux et 249 000€).
|Aston Martin Vantage S
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Rapport prix/équipements
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|16,9 /20
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