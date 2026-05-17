Le prix constitue finalement la plus grosse surprise de cette Aston Martin Vantage S : à 204 750€, elle ne coûte que 5 050€ de plus que la Vantage de base. Et elle coûte moins cher que toutes ses concurrentes de ce calibre : une Porsche 911 Turbo S (711 chevaux) demande au moins 275 400€. Une Mercedes-AMG se facture 202 800€ en version de 585 chevaux ou 232 100€ en variante hybride rechargeable de 816 chevaux. Chez Ferrari, l’Amalfi (640 chevaux) démarre à 235 000€ et chez McLaren, L’Artura (700 chevaux) frôle les 250 000€. Certes, une Porsche 911 GTS de 541 chevaux, affichée « seulement » 180 600€ et à 541 chevaux suffira sans doute pour égaler ses performances sur route et sur circuit. Mais dans le contexte concurrentiel, cette nouvelle Vantage S devient la sportive d’exception la moins inabordable !

A retenir : un rêve un tout petit peu moins déraisonnable que les autres

A ce prix et même si les améliorations mécaniques de la Vantage S ne transfigurent pas la voiture, on voit mal qui pourrait continuer de préférer la Vantage de base. Je continue personnellement de penser que la DB12 demeure l’Aston Martin la plus désirable de la gamme en tant que GT capable aussi bien de jouer les coupés de luxe que de procurer de jolies sensations de pilotage de façon occasionnelle, mais l’attrait de cette Vantage dans l’univers des voitures de rêve paraît monumental aussi avec son design encore plus extravagant et son tempérament plus sportif. Je ne vois pas, par exemple, comment on pourrait hésiter entre cette Vantage S et une AMG GT proposée au même prix sauf à avoir vraiment besoin des deux petites places arrière pour dépanner. Les puristes du pilotage continueront de lui préférer les variantes de pointe de la 911 mais l’Anglaise constitue sans doute le moyen le moins cher de transformer le moindre trajet, jusqu’au plus triste, en aventure exotique et extraordinairement racée.

Caradisiac a aimé

Style foudroyant

Caractère et sonorité moteur

Efficacité et facilité à pousser (à 80 %)

Caradisiac n’a pas aimé

Difficile de ressentir de vraies différences par rapport à la Vantage « normale »

Boîte trop restrictive en mode manuel

Prix des options toujours aussi élevé