Pourquoi la nouvelle Aston Martin Vantage S est presque « cadeau » en exagérant à peine
5. La fiche technique de l'Aston Martin Vantage S
Les chiffres clés
|Aston Martin Vantage 2 II COUPE 4.0 BITURBO V8 680
|Généralités
|Date de commercialisation
|24/05/2024
|Dimensions
|Longueur
|4,49 m
|Largeur sans rétros
|1,98 m
|Hauteur
|1,27 m
|Empattement
|2,7 m
|Volume de coffre mini
|345 L
|Volume de coffre maxi
|345 L
|Nombre de portes
|2
|Nombre de places assises
|2
|Poids à vide
|1605 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|66 CV
|Moteur
|NC
|Cylindrée
|3982 cm3
|Puissance
|680
|Couple
|800
|Type de suralimentation
|biturbo
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|8
|Roues motrices
|AR
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|325 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|3,4 s
|Consommation mixte
|11,8 Litre / 100 km
|Volume du réservoir
|73 L
|Emissions de CO2
|274 g/km (wltp)
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