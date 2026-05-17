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Aston Martin Vantage 2

Essai

Pourquoi la nouvelle Aston Martin Vantage S est presque « cadeau » en exagérant à peine

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cédric Pinatel

5  

5. La fiche technique de l'Aston Martin Vantage S

 

Pourquoi la nouvelle Aston Martin Vantage S est presque « cadeau » en exagérant à peine

Les chiffres clés

Aston Martin Vantage 2 II COUPE 4.0 BITURBO V8 680
Généralités  
Date de commercialisation 24/05/2024
Dimensions  
Longueur 4,49 m
Largeur sans rétros 1,98 m
Hauteur 1,27 m
Empattement 2,7 m
Volume de coffre mini 345 L
Volume de coffre maxi 345 L
Nombre de portes 2
Nombre de places assises 2
Poids à vide 1605 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 66 CV
Moteur NC
Cylindrée 3982 cm3
Puissance 680
Couple 800
Type de suralimentation biturbo
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 8
Roues motrices AR
Performances / consommation  
Vitesse maximum 325 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 3,4 s
Consommation mixte 11,8 Litre / 100 km
Volume du réservoir 73 L
Emissions de CO2 274 g/km (wltp)
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