Huit sorties d’échappement pour une future Aston Marin Vantage « RS », ou s’agit-il d’un simple artifice pour camoufler la vraie nature de cette auto ?

Qu’elles sont intrigantes les huit sorties d’échappement du prototype Aston Martin Vantage pris en photo par les chasseurs de scoop. L’Aston Martin Vantage de série n’en possède que quatre qui sont disposées deux par deux de part et d’autre sur les côtés du bouclier dans le prolongement du diffuseur aérodynamique. Sur le prototype ces quatre sorties se voient associées à quatre sorties centrales placées sous la plaque d’immatriculation.

En y regardant de plus près et en écoutant les chasseurs de scoop, il semble bien que seules les sorties d’échappement sous la plaque d’immatriculation servent à laisser passer les gaz d’échappement, les autres proviennent d’une Vantage de série et ne sont là que pour la décoration ou pour tromper. Le prototype en question étant au début de son développement.

Des éléments aérodynamiques à l’essai

Ce qui est intéressant sur ce prototype d’Aston Martin Vantage, ce sont les excroissances aérodynamiques. Il est impossible d’échapper à ce large aileron situé à l’arrière de l’auto. Il est solidement fixé sur deux supports, mais n’offre pas une finition parfaite, preuve qu’il en est encore au stade du développement. Même chose à l’avant, ou la lame inférieure est prolongée de chaque côté par de petites excroissances qui ont été posées là de façon provisoire. Il s’agit donc d’un début de développement d’une nouvelle version de l’Aston Martin Vantage, mais que sera cette auto dans sa version définitive ?

Une version sportive piste/route de la Vantage ?

L’Aston Martin Vantage dispose d’un V8 biturbo de 665 ch et 800 Nm de couple d’origine Mercedes-AMG dans sa version « d’entrée de gamme ». Ce modèle est arrivé en 2018 et a bénéficié d’un très gros restylage en 2024. Un lifting en profondeur avec 80 % de pièces nouvelles, dont une interface numérique provenant de l’Aston Martin DB12, le style a évolué également l’auto devenant plus musclée et agressive. Un an plus tard est arrivée une version S avec la même motorisation, mais avec 680 ch sous le capot. En ce qui concerne ce protototype qui roule sur le Nürburgring, il semble que ce soit une version sportive de la Vantage pour des clients qui voudrait s’en servir sur la route ou sur la piste. La présence des quatre sorties d’échappement au centre sert également à dégager de l’espace pour mettre un diffuseur plus efficace sur les côtés qui remontera sur la place qu’occupent les sorties d’échappement factices. On devrait avoir d’autres informations dans les prochaines avec de nouveaux prototypes qui se verront pris en chasse par nos chasseurs de scoop.