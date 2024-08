L'étrange accident du safety car Aston Martin à Monza

Depuis le début de l’année, la voiture de sécurité utilisée par Aston Martin en Formule 1 diffère de celle de l’année dernière. Basée sur la toute nouvelle version de la Vantage, elle est beaucoup plus puissante que l’ancienne avec ses 665 chevaux et un châssis amélioré pour les besoins de sa mission (auto que nous avons essayée sur Caradisiac). Des améliorations bienvenues car certains pilotes se plaignaient du niveau de performances de l’ancienne Vantage safety car, nettement moins puissante et performante.

C’est donc cette Vantage améliorée qui a connu un étrange incident ce jeudi en marge du Grand Prix d’Italie 2024 à Monza. Alors que le pilote habituel de la voiture Bern Maylander effectuait des tours de reconnaissance à son volant, il a subitement perdu le contrôle de la machine à la fin d’une grande ligne droite et terminé dans le mur de pneus (voir vidéo). Personne n’a été blessé mais la voiture a été assez lourdement abimée et sera remplacée par l’exemplaire de secours pour le reste du grand prix.

Quelle est la cause ?

Depuis hier, tout le monde se demande comment la Vantage s’est retrouvée dans cette situation. Certains imaginent un problème de freins qui a poussé le pilote à essayer de la mettre en travers pour la freiner davantage, d’autres voient plutôt une tentative de la balancer pour s’amuser à la faire glisser dans le virage suivant. Une enquête est en cours et on saura peut-être bientôt d’avantage sur cet étrange incident.