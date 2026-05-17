Pourquoi la nouvelle Aston Martin Vantage S est presque « cadeau » en exagérant à peine
2. Heureusement, le liseret rouge n’est pas obligatoire sur l’Aston Martin Vantage S
De la façon la plus classique qu’il soit pour ce genre de voiture, la configuration s’apparente plutôt à de la véritable personnalisation avec la possibilité de tout choisir. Le petit liseret rouge présents sur les bas de caisse de nos exemplaires d’essai, par exemple (rappelant un peu celui d’une Renault 5 avec la peinture jaune !) peut disparaître en option négative. Les bas de caisse peuvent se commander en fibre de carbone, la peinture extérieure peut aller aussi loin que chez Ferrari en matière d’exclusivité et il est aussi possible de se confectionner un intérieur très personnel.
Vous n’aurez évidemment aucun mal à dépasser les 100 000€ d’options et autres équipements de personnalisation, du grand classique dans les voitures de ce segment (c’est la même chose chez Ferrari, Lamborghini ou Bentley).
Equipements et options
Version : II COUPE 4.0 BITURBO V8 680
Options disponibles
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