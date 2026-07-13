Sur la boucle Nord du circuit du Nürburgring, les essais d’un nouveau modèle ne sont pas forcément une partie de plaisir pour l’essayeur qui pilote à vive allure sur ce circuit réputé pour sa dangerosité. Ainsi, l’Aston Martin Vantage RS qui devrait être dévoilée avant la fin de l’année a vu sa carrosserie se déchirer suite à une sortie de route ou à une réception de bosse un peu trop appuyée.

Nos chasseurs de scoop ont toujours l’œil rivé sur le circuit. Ils déclenchent leur appareil photo à chaque fois qu’un prototype passe. Pourtant ils n’ont pas vu le moment où l’Aston Martin a abimé une partie de sa carrosserie. Ce n’est que lorsque le prototype a quitté le circuit pour regagner son garage que les photographes ont constaté que l’aile avant droite du prototype était mal en point.

Des éléments aérodynamiques définitifs

Le prototype de l’Aston Martin Vantage RS a bien évolué depuis la dernière fois qu’on l’avait aperçu sur le circuit du Nürburgring. Désormais, il affiche un aileron arrière modifié, tout comme sa fixation. Si ces éléments sont encore très camouflés, ils semblent définitifs et devraient n’être plus modifiés avant le passage en série. Comme les autres éléments qui servent à plaquer la voiture sur le sol, en particulier la large lame avant. Elle est dotée de petites extensions qui semblent également avoir trouvé leur taille définitive. Une fois débarrassée de tout le camouflage, la belle sportive anglaise devrait afficher une allure très dynamique avec ses larges prises d’air, ses ailes bien galbées et ses pneus larges.

Allégement et plus de puissance pour la version RS

Sous son capot, le moteur V8 4.0 litres biturbo qui équipe déjà les Aston Martin Vantage (665 ch) et Aston Martin Vantage S (680 ch) devrait bénéficier de quelques chevaux supplémentaires. Du fait vraisemblablement d’un allégement de la bête (utilisation de la fibre de carbone, freins carbone-céramique, échappement en titane…), d’une cartographie revue, les performances de l’Aston Martin RS devraient faire un bond en avant. La conduite de cette auto devrait aussi être orientée vers les performances grâce à des réglages de trains roulants encore plus incisifs que ceux des deux versions qui l’ont précédé. Cette auto devrait être présentée avant la fin de l’année pour une commercialisation en 2027.