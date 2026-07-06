Il perd son Aston Martin Vantage en tentant de traverser une route inondée

Il existe deux catégories d’automobilistes : ceux qui font demi-tour devant une route inondée et ceux qui pensent que leur voiture à plus de 200 000 € possède secrètement les capacités amphibies d’un char de débarquement. Le propriétaire britannique de cette Aston Martin Vantage appartient manifestement à la seconde catégorie.

La scène filmée puis publiée sur les réseaux sociaux par le patron du constructeur Lister Lawrence Whittaker montre le coupé britannique s’engager dans une portion de route transformée en rivière. Tout semble bien se passer pendant quelques secondes avant que le V8 4,0 litres biturbo d’origine AMG ne rende les armes en plein milieu du passage. Contraint de sortir de l’auto, le conducteur reconnaît rapidement que « l’eau ne semblait pas si profonde ». Une analyse qui arrive légèrement après les faits.

Une facture salée à venir

Le niveau de la flaque a visiblement atteint les prises d’air situées à l’avant du véhicule. Si le moteur a aspiré de l’eau, un phénomène d’hydrolock a probablement stoppé instantanément le huit cylindres. La facture pourrait alors osciller entre une lourde réparation et un remplacement complet du moteur.