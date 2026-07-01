Comment détruire son Aston Martin Vantage en un instant sans même la crasher

Plus encore que les voitures électriques, les véhicules thermiques restent assez sensiblement au problème de l’eau pouvant pénétrer dans la mécanique. Il se trouve que leur moteur a besoin d’une entrée d’air pour que la combustion dans les cylindres se fasse correctement, mais il n’est absolument pas conçu pour résister à une arrivée d’eau. Les véhicules tout-terrain peuvent circuler dans de l’eau assez haute sans dégât (jusqu’à un peu moins d’un mètre pour les modèles les plus « résistants », mais on peut « noyer » un moteur beaucoup plus vite lorsqu’on parle d’autos peu adaptées à ce genre de conditions.

Et c’est malheureusement ce qu’il se passe dans cette vidéo qui fait le tour d’Internet depuis quelques jours. Tournée en Angleterre, elle montre une Aston Martin Vantage flambante dont le conducteur se lance sur une route partiellement inondée. La profondeur relative le laisse penser qu’il pourra traverser sans risque, mais il se trompait.

La voiture s’éteint toute seule

Alors qu’une vague d’eau se forme devant ses roues, il se retrouve avec le moteur éteint : de l’eau est certainement rentrée par la prise d’admission d’air, située dans la grosse calandre et peu protégée face à de telles hauteurs d’eau.

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Impossible, dans ce cas, de redémarrer la voiture. Il a fallu la faire partir sur une dépanneuse et l’auto devra être examinée par un garage agrée de la marque de Gaydon.

Est-elle bonne pour un changement de moteur ?

Quelles conséquences ? Tout dépend de ce qu’il s’est passé dans le moteur, un V8 biturbo 4,0 litres au fonctionnement assez pointu. L’eau peut rapidement y faire de gros dégâts en cas d’arrivée dans les cylindres et compte tenu de la complexité de cette mécanique, le garage préconisera peut-être un changement « standard » de moteur. L’eau peut également endommager les circuits électriques de la voiture, avec là aussi des conséquences financières très fâcheuses.

Le conducteur a en tout cas reçu un nouveau surnom sur les réseaux sociaux, celui de « James Pond » (« James étang » en Français). C’est bien trouvé et on lui souhaite de ne pas avoir à faire face à de trop lourdes conséquences après cet excès d’optimisme !