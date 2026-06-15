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Aston Martin Vantage 2

Débarrassée de ses échappements factices, l’Aston Martin Vantage RS est désormais beaucoup plus proche d’un véhicule de production.

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

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SCOOP – La marque anglaise Aston Martin est en train de terminer la mise au point de son Aston Martin Vantage RS. On découvre cette sportive encore au stade de prototype, mais beaucoup plus proche du modèle de série qui sera lancé en 2027.

Débarrassée de ses échappements factices, l’Aston Martin Vantage RS est désormais beaucoup plus proche d’un véhicule de production.

Le mois dernier, nous vous avons fait découvrir un prototype de l’Aston Martin Vantage RS sur le Nürburgring. Celui-ci était équipé de huit sorties d’échappement, car il s’agissait d’un prototype chargé des tests de châssis sur le circuit allemand, il était loin d’être prêt pour la production. Aujourd’hui, un prototype plus proche de la série a été pris en chasse.

Il n’est plus question aujourd’hui de huit sorties d’échappement, car les éléments qui étaient factices sur le précédent prototype ont disparu. Désormais, on découvre quatre sorties d’échappement qui se trouvent placées en position centrale. Elles sont regroupées au sein d’un diffuseur de grande dimension. La voiture poursuit ses essais en Allemagne en attendant sa commercialisation l’an prochain.

Seulement quatre sorties d’échappement pour cette nouvelle Aston Martin Vantage RS qui poursuit son développement. Le prototype photographié est plus proche du modèle de série que ne l’était le premier prototype vu en mai dernier qui exhibait huit sorties d’échappement dont quatre qui étaient factices, comme nous le présumions à l’époque.
Seulement quatre sorties d’échappement pour cette nouvelle Aston Martin Vantage RS qui poursuit son développement. Le prototype photographié est plus proche du modèle de série que ne l’était le premier prototype vu en mai dernier qui exhibait huit sorties d’échappement dont quatre qui étaient factices, comme nous le présumions à l’époque.

Des dispositifs aérodynamiques très poussés

Le doute n’est plus permis, la future Aston Martin Vantage RS (qui pourrait aussi se nommer AMR pour Aston Martin Racing) ne dispose plus que de quatre sorties d’échappement. Celles-ci sont disposées au centre d’un immense diffuseur qui sera chargé de plaquer cette sportive au sol à haute vitesse. Autre élément aérodynamique d’importance, le large aileron placé sur le coffre du véhicule qui ne semble pas pour le moment être l’élément définitif qui équipera la voiture mise en production. Pour le reste du véhicule, il semble bien que l’on soit proche du véhicule qui arrivera en concession Aston Martin en 2027. Ainsi les faces avant et arrière de l’Aston Martin Vantage RS, mis à part l’aileron, ne devraient plus subir d’autres modifications. On voit ainsi qu’à l’avant du bolide on a modifié la lame inférieure en lui ajoutant deux petites lèvres de chaque côté et l’on voit que la partie aérodynamique de ce véhicule est particulièrement soignée.

Belle auto que cette Aston Martin Vantage RS (ou AMR) qui coiffera la gamme de la Vantage en 2027. Ce qui est sûr c’est qu’elle ne passera pas inaperçue avec ses excroissances aérodynamiques chargées de la maintenir au sol dans les courbes rapides.
Belle auto que cette Aston Martin Vantage RS (ou AMR) qui coiffera la gamme de la Vantage en 2027. Ce qui est sûr c’est qu’elle ne passera pas inaperçue avec ses excroissances aérodynamiques chargées de la maintenir au sol dans les courbes rapides.

Cartographie moteur modifiée pour une puissance en hausse

L’actuelle génération de l’Aston Martin Vantage dispose sous son capot d’un moteur V8 biturbo de 665 ch et 800 Nm de couple. Arrivée en 2018, la Vantage a bénéficié d’un très gros restylage en 2024. En 2025, la version Vantage S a fait son apparition avec le même moteur, mais avec une préparation différente qui lui permet de développer une puissance supérieure qui atteint les 680 ch. Outre cette puissance plus élevée, la version « S » se voit dotée d’un accélérateur recalibré, de lois de pilotage des amortisseurs modifiées et d’une géométrie des trains roulants revue. Ce nouveau prototype photographié par nos chasseurs de scoop confirme l’arrivée en 2027 dans la gamme de la sportive anglaise d’une version Vantage RS qui se différenciera principalement de la « S » par des éléments aérodynamiques plus imposants et vraisemblablement des réglages plus incisifs. La puissance du bloc V8 devrait être également revue à la hausse.

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