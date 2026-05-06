Pourquoi l’Aston Martin DB12 S n’est pas que la plus belle voiture du monde

En BREF 700 ch 1 800 kg à sec 0 à 100 en 3,5s 252 100€ en coupé 268 300€ en cab

En mettant de côté la très exclusive Valhalla, toutes les Aston Martin à deux portes de la gamme actuelle utilisent les mêmes éléments techniques de base : la plateforme châssis inaugurée en 2016 par la DB11, reprise ensuite sur la Vantage et la DBS Superleggera avant que le constructeur ne change de direction et d’actionnariat.

L’équipe actuellement aux commandes de la marque de Gaydon, désormais rassemblée autour de l’homme d’affaires Lawrence Stroll avec Adrian Hallmark comme président-directeur général, compte toujours sur cette famille de modèles passée depuis 2023 par une profonde mise à jour technique (châssis revu, électronique intérieure entièrement nouvelle, moteur considérablement retravaillé, nouveaux amortisseurs adaptatifs Bilstein DTX et différentiel arrière actif) : la Vanquish apparue en 2024 remplace la DBS Superleggera sur le haut de gamme GT, la Vantage améliorée un peu plus tôt occupe toujours l’entrée de gamme sportive et la DB12, introduite à la fin de l’année 2023, couvre le cœur de gamme 2+ 2 face à la Bentley Continental GT, à la Ferrari Amalfi ou encore la Maserati GranTurismo.

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Et maintenant, une DB12 S

Depuis quelques mois les Vantage et DB12 proposent aussi, comme le DBX essayé plus tôt cette année, une déclinaison « S » pour les clients désireux d’ajouter quelques chevaux en plus et un style plus « agressif » sous le capot de leur Aston Martin.

Particulièrement dans le cas de la DB12, cette descendante de la lignée « DB » connue pour accoucher des plus belles GT de la planète depuis la DB5 de James Bond, l’idée même de nuire à l’élégance de la ligne au profit d’un surplus d’agressivité paraît scandaleux. Qui voudrait rendre « agressif » une machine aussi sculpturale que la DB12, reprenant le flambeau des DB7, DB9 et DB11, considérées en leur temps comme les plus belles GT de la planète ?

Il s’agit évidemment là de considérations éminemment personnelles mais pour moi, la DB12 reste la plus belle des Aston Martin : elle entretient mieux que toutes les autres cette tradition de l’équilibre parfait entre élégance et sportivité, pour reprendre une description un peu ampoulée et pompeuse du genre « Grand Tourisme ». Vous aurez beau apprécier l’esthétique d’une Ferrari Amalfi, d’une Bentley Continental GT ou d’une Maserati GranTurismo, statistiquement à l’applaudimètre c’est l’Aston qui gagnera.

Dans le cas de la DB12 S, la grosse GT (4,72 mètres de long) s’équipe de boucliers avant aux extrémités plus seyantes, de grosses doubles sorties d’échappement « étagées », d’une lèvre en carbone sur la malle arrière et de jantes spécifiques. Et j’aurais tout le mal du monde à dire que ces détails suffisent à saboter l’élégance de l’auto. Au passage, les communicants de la marque affirment que ces modifications esthétiques servent des buts techniques comme l'amélioration du refroidissement de certaines parties mécaniques.

A l’intérieur, la DB12 S conserve évidemment la planche de bord de la DB12 normale elle-même identique à celle de la Vanquish (et proche de celle de la Vantage). On retrouve une interface numérique « maison » aux performances à peine correctes, compatible avec le fameux système Apple Carplay Ultra inauguré sur le DBX et peu révolutionnaire dans son utilisation en vérité. La finition des matériaux reste superbe comme dans toutes les Aston Martin mais comme dans ses rivales (Bentley Continental GT et Maserati GranTurismo exceptées), les places arrière ne permettent pas d’y loger décemment de vrais adultes. En revanche, le coffre de 262 litres permet réellement de partir en voyage à deux (avec au besoin quelques affaires installées sur les sièges arrière).