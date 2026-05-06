L’Aston Martin DB12 S coûte 252 100€ en version coupé et 268 300€ en version Volante (cabriolet). Elle s’oppose aux rares autres GT 2 + 2 de ce rang : la Ferrari Amalfi et son V8 biturbo de 640 chevaux, facturée 240 000€ en coupé (et 266 000€ en Spider). Dans un genre plus luxueux et moins sportif, on trouve aussi la Maserati GranTurismo Trofeo (V6 biturbo de 550 chevaux, 198 800€ ou 207 400€ en cabriolet) et surtout la Bentley Continental GT (V8 biturbo hybride rechargeable de 680 chevaux, 253 108€ en coupé et 278 419€ en cabriolet). Cette dernière est la seule à échapper au malus CO2 maximal de 80 000€.

Chez Aston Martin, la DB12 « normale » de 680 chevaux coûte 236 000€ (252 200€ en Volante cabriolet) alors que la Vanquish et son V12 se facturent 389 300€ en coupé (420 600€ en Volante). Oui, ça fait quand même une grosse différence de tarif entre les deux lignées de modèles !

A retenir : il n’y a pas que le physique qui compte

Je vous laisse vous faire votre avis sur la question mais pour moi, l’Aston Martin DB12 est la plus belle voiture du monde (en mettant de côté les supercars et en ne jugeant que sur l’élégance pure). Ce jugement totalement gratuit et subjectif laisse la place, une fois le volant en main, à un constat nettement plus objectif : la DB12 S ne mise pas que sur le physique et brille autant par sa polyvalence que son efficacité dynamique. Aidée par sa monte pneumatique excellente, plus facile à pousser qu’une Ferrari Amalfi grâce à son train avant solide et sa motricité impériale, sensationnelle en moteur, elle coûte aussi 140 000€ de moins qu’une Vanquish finalement pas beaucoup plus frissonnante avec son V12 biturbo.

Une Bentley Continental GT reste encore plus confortable et une Ferrari Amalfi se montre plus explosive à emmener aux limites. Mais ça semble bien difficile de trouver sur le marché actuel une GT aussi désirable que ça, même en considérant le prix…

Caradisiac a aimé

Le design sublime

Confort et polyvalence

Efficacité dynamique surprenante (merci les pneus ?)

Caradisiac n’a pas aimé

Boîte moins efficace en mode manuel

Places arrière impossibles pour les adultes

Prix Aston Martin DB12 S

Aston Martin DB12 S Coupé : 252 200€

Aston Martin DB12 S Volante : 268 300€