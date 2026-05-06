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Aston Martin Db12

Essai

Pourquoi l’Aston Martin DB12 S n’est pas que la plus belle voiture du monde

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cédric Pinatel

12  

6. La fiche technique de l'Aston Martin DB12 S

 

Pourquoi l’Aston Martin DB12 S n’est pas que la plus belle voiture du monde
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