Pourquoi l’Aston Martin DB12 S n’est pas que la plus belle voiture du monde

Comme toutes les autres Aston Martin et les autos de son rang, l’Aston Martin DB12 S ne se configure pas comme une voiture de « monsieur tout le monde ». On la personnalise dans le moindre détail, de la peinture extérieure jusqu’aux finitions du pavillon de toit, des jantes, des étriers de freins, de la calandre, des feux arrière ou encore du badge.

Les possibilités de personnalisation sont encore plus vastes pour l’habitacle, avec des combinaisons qui peuvent d’ailleurs tendre vers l’audace absolue en cherchant dans le catalogue « Q » et en passant par les options de joaillerie intérieure ou les coutures. Et il faut prévoit une petite rallonge pour ajouter le système audio de 1 170 W si vous ne voulez pas vous contenter des 390 W de la version de série.

Avec beaucoup d’inspiration, vous arriverez à cumuler très largement plus de 100 000€ d’options et autres éléments de personnalisation. Comme chez Ferrari ou Lamborghini…