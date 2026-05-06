Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Aston Martin Db12

Essai

Pourquoi l’Aston Martin DB12 S n’est pas que la plus belle voiture du monde

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cédric Pinatel

15  

3. Jusqu'où oserez-vous aller dans la personnalisation de la DB12 S ?  

 

Peut-on peindre une Aston Martin DB12 S en violet sans nuire à son élégance ? C'est vous qui voyez.
Peut-on peindre une Aston Martin DB12 S en violet sans nuire à son élégance ? C'est vous qui voyez.

Comme toutes les autres Aston Martin et les autos de son rang, l’Aston Martin DB12 S ne se configure pas comme une voiture de « monsieur tout le monde ». On la personnalise dans le moindre détail, de la peinture extérieure jusqu’aux finitions du pavillon de toit, des jantes, des étriers de freins, de la calandre, des feux arrière ou encore du badge.

Vous avez vraiment l'embarras du choix en couleurs de cuirs.
Vous avez vraiment l'embarras du choix en couleurs de cuirs.

Les possibilités de personnalisation sont encore plus vastes pour l’habitacle, avec des combinaisons qui peuvent d’ailleurs tendre vers l’audace absolue en cherchant dans le catalogue « Q » et en passant par les options de joaillerie intérieure ou les coutures. Et il faut prévoit une petite rallonge pour ajouter le système audio de 1 170 W si vous ne voulez pas vous contenter des 390 W de la version de série.

Avec beaucoup d’inspiration, vous arriverez à cumuler très largement plus de 100 000€ d’options et autres éléments de personnalisation. Comme chez Ferrari ou Lamborghini…

Page précédente
Page suivante

Photos (29)

Voir tout

Sommaire

15  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Aston Martin Db12

Aston Martin Db12

SPONSORISE

Essais Aston Martin Db12

Voir tous les essais Aston Martin Db12

Guides d'achat Coupé

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Aston Martin Db12

Voir toute l'actu Aston Martin Db12