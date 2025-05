L'Aston Martin Palm Beach ? C'est bateau

Un petit coup de projecteur, ça ne mange pas de pain. Alors, pour promouvoir son service de personnalisation, habilement baptisé Q, en référence au roi des gadgets de James Bond dont Aston Martin est le fidèle supporter, la firme de Gaydon a demandé à ce département spécial de concocter un engin tout aussi spécial.

Mais comme la situation du constructeur n’est pas au mieux (380 millions d’euros de pertes l’an passé), il a demandé un petit effort à son concessionnaire américain de Palm Beach en Floride. En échange de cette aide, la voiture absolument unique qui vient d’être dévoilée s’appelle tout naturellement Palm Beach

Du bois de frêne et des palmiers incrustés

C’est en fait une DB12 Volante qui a été transfigurée par les spécialistes maison. Si la mécanique reste intacte, puisque l’on retrouve sous le capot « Frosted Glass Blue » le V8 bi-Turbo d’origine Mercedes AMG de 680 ch, le traitement esthétique de ce one shot, est très différent de l’auto de série, et très éloigné de l’auto tout court.

Car cette Palm beach est rhabillée façon bateau de luxe, côtes de Floride obligent. Et l’on songe immédiatement aux bateaux Riva, certes plus italiens qu’anglais. Car la cabine, pardon, l’habitacle de cette Db12 est, en partie, tendue de bois de frêne. Ca et là, des motifs de palmiers apparaissent, sur les sièges et la carrosserie. Et pour ne pas oublier que l’auto s’appelle Palm Beach, la latitude, comme la longitude de la ville sont gravées sur la planche de bord.

Un scintillement hypnotique ?

La peinture de l’auto, quant à elle, cette fameuse « Frosted Glass Blue », n’est pas simplement constituée d’une couleur bleu océan. Elle est incrustée de paillettes de verre lui conférant un « scintillement hypnotisant » selon Aston. En espérant qu’elle n’hypnotise ou n’éblouisse pas trop les conducteurs de autos qui la suivent dans les rues de la ville Surtout pas ceux du cortège de Donald Trump arrivant, ou repartant, de Mar-a-Lago, sa résidence de Palm Beach. S'il veut s'offrir ce modèle unique, il devra persuader Aston de le vendre. La marque n'évoque d'ailleurs aucun tarif sauf celui de la voiture qui a servi de base à cette transformation et qui est facturée 244 538 euros.