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Aston Martin Db12

Essai

Pourquoi l’Aston Martin DB12 S n’est pas que la plus belle voiture du monde

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cédric Pinatel

14  

5. Notre note de l'Aston Martin DB12 S

 

Pourquoi l’Aston Martin DB12 S n’est pas que la plus belle voiture du monde

L'Aston Martin DB12 S (700 chevaux, 252 200€) s'évalue dans la catégorie des GT 2+2 de prestige qui compte :

-La Ferrari Amalfi (640 chevaux, 240 000€).

-La Maserati GranTurismo (550 chevaux, 198 500€).

-La Bentley Continental GT (680 chevaux, 253 108€).

-La Mercedes-AMG GT 63 (585 chevaux, 202 800€).

Aston Martin DB12 S
Budget
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Pratique
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
 
Rapport prix/équipements
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
 
Sur la route
  • 9.63
  • 9.63
  • 9.63
  • 9.63
  • 9.63
 
Sécurité
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
 
Note globale : 16,7 /20
Explication des critères de notation
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