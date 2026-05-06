L'Aston Martin DB12 S (700 chevaux, 252 200€) s'évalue dans la catégorie des GT 2+2 de prestige qui compte :

-La Ferrari Amalfi (640 chevaux, 240 000€).

-La Maserati GranTurismo (550 chevaux, 198 500€).

-La Bentley Continental GT (680 chevaux, 253 108€).

-La Mercedes-AMG GT 63 (585 chevaux, 202 800€).