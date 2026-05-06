5. Notre note de l'Aston Martin DB12 S
L'Aston Martin DB12 S (700 chevaux, 252 200€) s'évalue dans la catégorie des GT 2+2 de prestige qui compte :
-La Ferrari Amalfi (640 chevaux, 240 000€).
-La Maserati GranTurismo (550 chevaux, 198 500€).
-La Bentley Continental GT (680 chevaux, 253 108€).
-La Mercedes-AMG GT 63 (585 chevaux, 202 800€).
|Aston Martin DB12 S
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Pratique
|Qualité de la finition
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|16,7 /20
Photos (29)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération