Aston Martin Db12

La nouvelle Aston Martin DB12 S est-elle meilleure que la Vanquish V12 ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Cédric Pinatel

Nouvelle version extrême de la DB12, l’Aston Martin DB12 S gagne un V8 plus puissant et un châssis adapté en conséquence. L’écart avec la Vanquish haut de gamme à moteur V12 commence dangereusement à se réduire…

La nouvelle Aston Martin DB12 S est plus puissante que la DB 12 "normale". Elle s'approche même de la grande Vanquish...

La gamme de GT proposée par Aston Martin est absolument pléthorique. Il y a d’abord la Vantage de 665 chevaux, formant l’entrée de gamme. Cette Vantage vient de gagner une version S plus puissante et plus performante et pour ceux qui préfèrent disposer d’un habitacle 2+2, il faut se tourner vers la  DB12 à la vocation plus luxueuse (forte elle aussi de 680 chevaux avec le même moteur V8 biturbo). Côté haut de gamme, la Vanquish que nous avons testé récemment utilise plutôt un V12 biturbo de 835 chevaux (et 1 000 Nm de couple !). 

La toute nouvelle Db12 S que vous découvrez dans cet article se positionne entre la DB12 normale et la Vanquish. Elle conserve les petits sièges arrière de la DB12 et fait grimper son V8 biturbo de 4,0 litres à 700 chevaux tout rond (pour un couple inchangé de 800 Nm). Elle abat le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et touche 325 km/h en pointe.

Un châssis retouché

Se voulant plus sportive que la DB12 normale, la DB12 S revoit ses réglages dynamiques : du différentiel à blocage électronique jusqu’aux amortisseurs DTX reparamétrés et la gestion électronique des freins des roues intérieures en virage (pour aider à tourner) en passant par la géométrie des suspensions et le raffermissement de la barre antiroulis arrière. La voiture s’équipe de série de freins carbone-céramique aux disques avant plus gros (410 mm) et propose même un échappement en titane en option.

La DB12 S est visuellement plus agressive que la DB12 normale.
La DB12 S est visuellement plus agressive que la DB12 normale.

La voiture a aussi droit à une carrosserie un peu plus agressive qui, heureusement, n’enlève pas grand-chose à son élégance. Même remarque à l’intérieur avec une finition sublime de cet exemplaire bleu visible dans les photos.

Il est beau cet interieur, n'est-ce pas ?
Il est beau cet interieur, n'est-ce pas ?

Une vraie petite Vanquish !

Cette DB12 S semble donc se rapprocher dangereusement des performances de la Vanquish V12 (2 dixièmes d’écart sur le 0 à 100 km/h par exemple) et reste aussi plus pratique cette dernière avec ses deux sièges arrière. Est si c’était elle, la meilleure GT de la gamme d’Aston Martin ? Bon, il faudra essayer pour le savoir. Quant au prix, il devrait rester largement sous les 389 000€ de la Vanquish.

