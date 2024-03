Le patron de Bentley devient celui d'Aston Martin (et il prend de gros risques)

Le poste de directeur d’Aston Martin n’est pas le plus simple depuis la fin de la dernière décennie. Revendue par Ford à un consortium anglais à la fin des années 2000, Aston Martin est restée dirigée par Ulrich Bez jusqu’en 2014. C’est ensuite Andy Palmer, un haut responsable de Nissan, qui a pris la direction de la marque de Gaydon en développant un plan produit très ambitieux.

Viré par le conseil d’administration de la marque en 2020 dans un contexte économique délicat, il s’est vu remplacer par Tobias Moers qui a quitté pour le cela le poste de directeur de Mercedes-AMG. Jusqu’à son départ en 2022, remplacé au pied levé par Amedeo Felisa qui a fait une bonne partie de sa carrière chez Ferrari avant cela.

Le nouveau patron vient de Bentley

Depuis quelques semaines, on savait qu’Aston Martin se cherchait encore un nouveau directeur pour remplacer Amedeo Felisa partant vers la retraite. Et il a été trouvé : ce sera Adrian Hallmark, le directeur de Bentley (depuis 2018) qui a passé ces 18 dernières années dans le giron du groupe Volkswagen. Il prendra ses fonctions le 1er octobre prochain et on lui souhaite une carrière plus longue à ce poste que ses prédécesseurs.