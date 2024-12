La nouvelle Aston Martin Valhalla rejoint le paradis des supercars

L’Aston Martin Valhalla a été présentée pour la première fois au salon de Genève 2019, à l’époque où la marque de Gaydon était toujours dirigée par Andy Palmer. Depuis ce temps, les projets ont beaucoup évolué : la berlinette à moteur central arrière Vanquish Vision Concept (également montrée en Suisse cette année-là) a été annulée et la Valhalla a changé de moteur.

Elle se dévoile enfin, plus de quatre ans après, sous sa forme définitive. Le design reste relativement proche du concept-car initial, même si la voiture a changé dans le détail à l’avant comme à l’arrière. Nettement moins extravagante dans ses proportions par rapport à la très radicale Valkyrie, elle mesure 4,72 mètres de long pour 2,01 mètres de large (sans les rétroviseurs) et 1,16 mètre de haut.

Sous le capot, le V6 prévu initialement a été remplacé par un V8 bi-turbo de 4,0 litres d’origine Mercedes-AMG. Doté d’un carter sec et d’un vilebrequin à plat contrairement à celui des autres modèles Aston Martin V8, il semble proche de celui de l’ancienne Mercedes-AMG GT Black Series dans son architecture. Il produit 828 chevaux pour 857 Nm, avec un régime maximal de 7 000 tours/minute seulement (alors que le V12 atmosphérique Cosworth de la Valkyrie dépasse les 10 000 tours).

Ce V8 est aidé par un moteur électrique situé dans sa boîte de vitesses à double embrayage, mais aussi deux autres moteurs électriques entraînant chacun une roue avant (et non reliés par une transmission intégrale mécanique). Cette configuration permet d’atteindre une puissance maximale totale de 1 079 chevaux pour 1 100 Nm de couple en pointe, mais aussi de générer du torque vectoring sur le train avant. Il y a aussi un différentiel arrière piloté électroniquement. L’autonomie électrique maximale se limite à 14 km jusqu’à 140 km/h et Aston Martin ne précise pas la capacité de la batterie pour le moment.

Beaucoup plus lourde que la Valkyrie

La Valhalla revendique un 0 à 100 km/h abattu en 2,5 secondes et une vitesse maximale de 350 km/h. Ses 600 kilos d’appui aérodynamique maximal, obtenus de 240 à 350 km/h via des systèmes actifs, aideront probablement à atteindre des performances de pointe sur circuit. Mais sa masse à sec de 1 655 kg (avec toutes les options d’allègement), importante malgré la monocoque carbone, nuira inévitablement à son efficacité d’autant plus qu’elle se contentera de Michelin Pilot Sport Cup 2 (non « R ») en monte optionnelle. En définitive, sa fiche technique la rapproche davantage des Lamborghini Revuelto (1 015 chevaux pour 1 772 kg) et Ferrari SF90 Stradale (1 000 chevaux pour 1 570 kg) que des supercars les plus radicales du marché.

Elle se limitera à 999 exemplaires, son prix démarrera à 860 000€ TTC et sa production débutera au deuxième trimestre 2025.