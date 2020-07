Mercedes : une AMG GT Black Series un peu spéciale

L'auto que vous avez sous les yeux sera encore plus rare que la Black Series que nous avons récemment découverte. Cette édition limitée, baptisée "P One Edition" (notez à quel point le nom peut faire penser à une certaine McLaren), a une particularité : elle sera exclusivement destinée aux acheteurs de l'hypercar de Mercedes à moteur de F1, l'AMG One.

Le développement de l'auto a pris du retard et pour faire face au mécontentement d'une partie de la clientèle qui a déboursé plus de deux millions d'euros. L'auto a brièvement fuité sur la Toile, montrant son design spécifique avec une livrée notamment aux couleurs de l'équipe de Formule 1 Petronas de Mercedes.

Les informations sur cette édition limitée se font rares, mais nos confrères allemands parlent d'un tout de même d'un surcoût de 50 000 € par rapport à une AMG GT Black Series classique. Les clients de l'AMG One pourront toutefois se consoler par le fait d'avoir une auto de 730 ch qui sera disponible très rapidement, à l'inverse de la One qui se fait décidément attendre.