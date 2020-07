Mercedes : l'AMG GT cuisinée à la sauce Black Series

Il ne sera clairement pas possible de confondre la nouvelle Black Series de Mercedes avec une autre AMG GT ! Le constructeur allemand dévoile aujourd'hui officiellement l'AMG GT Black Series, considérée comme la plus puissantes des AMG à moteur V8 de série. Mercedes a opéré de grands changements sur la base de l'AMG GT.

Si le V8 4.0 biturbo est reconduit, il hérite d'un vilebrequin à profil plat. L'ordre d'allumage change donc complètement, tout comme le caractère moteur : moins adepte des bas régimes, et plus expressif à haut régime avec un rupteur intervenant à 7200 tr/mn. S'il partage l'architecture de base des V8 des autres AMG, il n'a donc plus rien à voir en ce qui concerne les équipements mobiles : vilebrequin, arbre à cames, tout a été revu pour gagner près de 160 ch par rapport à une AMG GT R. Il est par ailleurs toujours relié à la boîte Speedshift à double embrayage et 7 rapports, renforcée pour l'occasion.

Le résultat ? 730 ch à 6700 tr/mn et 800 Nm de couple disponible entre 2000 et 6000 tr/mn, un 0 à 100 en 3,2 secondes et des performances sur piste exceptionnelles, dictées notamment par l'aérodynamique spécifique, le fond plat ou encore la présence des pneumatiques Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO1A, développés conjointement avec la firme française pour cette Black Series.

Voiture de course !

Mercedes a fait un gros travail sur l'aérodynamique. La face avant marquée par la présence de déflecteurs latéraux est héritée de l'AMG GT engagée en compétition (GT3). Le fond est entièrement plat et redirige l'air vers l'arrière, sur une poupe entièrement remaniée. La pièce maîtresse est cet aileron en carbone à double étage avec la particularité d'un flap mobile et piloté électroniquement dans la partie haute.

Concrètement, son inclinaison est dictée par le programme choisi par le conducteur sur l'AMG Dynamics. Sur le mode le plus sportif, le flap est positionné verticalement pour un maximum d'appui jusqu'à 250 km/h. Au delà, il s'affaisse afin d'atteindre plus facilement la vitesse maximale de l'auto.

A l'intérieur, Mercedes n'en oublie pas le multimédia : l'instrumentation est numérique (12,3 pouces) et l'infotainment est marqué par la présence d'un écran tactile de 10,25 pouces. La sellerie, en Europe, sera en carbone avec un revêtement en microfibre et en cuir Nappa. Des sièges carbone qui seront réservés à certains marchés : les Etats-Unis, la Chine et le Canada n'y auront pas droit.