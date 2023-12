Aston Martin renonce à concurrencer Ferrari sur le segment des super-sportives

En 2019, Aston Martin n’avait pas encore renoncé à ses projets fous d’expansion. En plus du développement de son SUV DBX, le constructeur anglais préparait alors un grand crossover électrique Lagonda et promettait aussi l’arrivée d’un tout nouveau modèle ultra-sportif en série, la Vanquish à V6 bi-turbo hybride conçue pour s’attaquer aux berlinettes à moteur central arrière de la concurrence (catégorie formée par les Ferrari F8 Tributo, McLaren 720S et autres Lamborghini Huracan à l’époque de ces annonces).

Depuis, Aston Martin est passée au bord de la faillite et les nouveaux patrons n’ont pas les moyens d’honorer toutes ces promesses. Le crossover électrique de Lagonda a été annulé, la Valhalla a changé sa fiche technique et alors que le constructeur met toutes ses forces dans le développement de modèles électrifiés conçus avec l’aide des Américains de Lucid Motors, il n’y a plus la place pour le projet Vanquish Vision de 2019. D’après les journalistes de Car & Driver, il a tout simplement été annulé.

Bientôt une nouvelle Vantage

Rappelons qu’Aston Martin vient de lancer la nouvelle DB12 et doit bientôt présenter une Vantage revue et corrigée (en plus d’un possible remplacement de la DBS Superleggera). La Valhalla arrive également dans la phase finale de son développement technique. Elle jouera donc à sa façon les berlinettes à moteur central arrière, mais dans un genre beaucoup plus élitiste puisqu’elle coûtera plus d’un million d’euros alors que la Vanquish devait être commercialisée en grande série à moins de 300 000€.