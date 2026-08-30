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Aston Martin V8 Vantage Roadster

Après avoir vu en essai des prototypes de la future Aston Martin Vantage RS, voici qu’arrive sur le Nürburgring, la version roadster de cette auto.

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

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SCOOP – L’Aston Martin Vantage RS est en phase de finalisation et elle a bien évolué depuis la découverte des premiers prototypes. C’est désormais au tour de l’Aston Martin Vantage Roadster RS de se montrer. Des prototypes, surpris par nos chasseurs de scoop, viennent d’entrer en phase de développement.

Après avoir vu en essai des prototypes de la future Aston Martin Vantage RS, voici qu’arrive sur le Nürburgring, la version roadster de cette auto.

Dotée d’un imposant arsenal aérodynamique, la version la plus radicale de l’Aston Martin Vantage Roadster, la RS, entame ses essais de développement. Il s’agit d’une entrée en matière pour ce modèle découvrable qui devrait, à l’image du coupé, bénéficier de modifications tout au long de son développement avant d’être lancé quelques mois après le coupé.

Les essais se déroulent sur le circuit du Nürburgring, où les essayeurs de la marque anglaise peuvent tester le comportement de ce modèle tout au long des vingt kilomètres de la piste de la Nordschleife. Un essai à haute vitesse qui permettra de valider ou de modifier certains éléments de cette auto, tels que les freins, les suspensions, les éléments aérodynamiques.

À l’attaque sur le tracé sinueux de la Nordschleife, le roadster anglais dans sa version RS souffre. C’est le début des essais sur la piste allemande pour ce prototype de l’Aston Martin Vantage Roadster RS, alors que le coupé Aston Martin Vantage RS est pratiquement prêt.
À l’attaque sur le tracé sinueux de la Nordschleife, le roadster anglais dans sa version RS souffre. C’est le début des essais sur la piste allemande pour ce prototype de l’Aston Martin Vantage Roadster RS, alors que le coupé Aston Martin Vantage RS est pratiquement prêt.

Plus légère et plus performante

Large lame en bas de bouclier à l’avant, grand aileron à l’arrière, les éléments « aéros » de cette Aston Martin Vantage Roadster sont bien visibles et confirment que ce prototype circulant à haute vitesse sur le Nürburgring est la future version RS de ce modèle. Elle devrait reprendre le moteur V8 4.0 litres biturbo qui équipe les Vantage (665 ch) et Vantage S (680 ch). Au passage pour cette version RS, comme pour la Vantage RS coupé, ce bloc à huit cylindres en « V » devrait bénéficier d’un surcroît de puissance. Cela ira de pair avec un allègement de l’auto grâce à l’utilisation de la fibre de carbone, de freins carbone-céramique et d’un échappement en titane. Malgré la présence de renforts, qui sont rendus nécessaires par l’absence d’un couvre-chef en dur, l’auto devrait être aussi agile que le coupé.

La capote souple de ce modèle oblige les ingénieurs à renforcer la structure de la belle par des renforts latéraux. Cela ajoute du poids à l’ensemble. Malgré tout, la masse totale du modèle devrait être allégée grâce à l’emploi de matériaux légers comme la fibre de carbone ou le titane.
La capote souple de ce modèle oblige les ingénieurs à renforcer la structure de la belle par des renforts latéraux. Cela ajoute du poids à l’ensemble. Malgré tout, la masse totale du modèle devrait être allégée grâce à l’emploi de matériaux légers comme la fibre de carbone ou le titane.

Des réglages spécifiques pour encore plus de dynamisme

Le coupé Aston Martin Vantage RS devrait être dévoilé avant la fin de cette année, tandis que la carrosserie Roadster attendra vraisemblablement l’année prochaine pour faire de même. La commercialisation de ces deux modèles devrait également être décalée, on peut imaginer que celle du coupé débutera au printemps et celle du roadster commencera à l’été voir au début de l’automne 2027. La puissance de ce modèle devrait dépasser les 680 ch et les réglages des trains roulants devraient être modifiés, la suspension durcie pour donner encore plus de dynamisme à l’ensemble lors des changements de direction rapides. Dotée de lignes sublimes et d’un moteur puissant, l’Aston Martin Vantage RS devrait combler les désirs des conducteurs sportifs.

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