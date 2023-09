Cette collection orange de huit Aston Martin bientôt aux enchères

L’entreprise spécialiste des enchères Bonhams organisera prochainement une vente aux enchères très spéciale. Cette dernière concerne en effet un ensemble de huit Aston Martin. Toutes les voitures datent de 2010 et arborent une peinture Orange Tangerine. Sans surprise, en faisant l’acquisition d’autant de véhicules d’un seul coup, le propriétaire n’a pas eu le temps de les faire rouler. Ils affichent donc un faible kilométrage au compteur.

En détail, l’ensemble comprend plusieurs duos de coupés et cabriolets. Les modèles en question sont des DBS, DB9 et V8 Vantage. Il comporte en outre un coupé V12 Vantage et une grande berline Rapide. Pour acquérir un exemplaire, il faudra débourser entre 45 000 euros et 120 000 euros. La totalité peut quant à elle atteindre le demi-million d’euros.

378 bornes pour la plus kilométrée

Information étonnante, le véhicule le plus kilométré affiche 378 kilomètres. Comprenez par là que les autres sont en excellent état de présentation. Rendez-vous le 8 octobre prochain à la Zoute Sale pour découvrir les sommes atteintes au coup du marteau par ces Aston Martin colorées.