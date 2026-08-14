La nouvelle Aston Martin Valen fait un peu peur et c’est sans doute le but

Comme Ferrari, Bugatti ou Lamborghini, Aston Martin compte bien s’établir comme un constructeur de voitures en toute petite série (ou même parfois exemplaires uniques), de façon à vendre des voitures encore plus chères à ses meilleurs clients en plus de ses modèles « normaux ». C’est pour cela que la marque anglaise lance son département SVO (Special Vehicle Operations), sans liens avec la division éponyme chez Jaguar et Land Rover.

Cette division s’occupera des projets « spéciaux » fabriquant les voitures en petite série les plus chères et élitistes, basées sur les modèles de la gamme normale. On parle des véhicules du genre de la Valour, de la Valiant ou des DBR22 et autres V12 Speedster, véhicules qu’Aston Martin a proposés ces dernières années dans des séries limitées et plus élitistes que ceux de sa gamme « régulière ».

Une Vanquish qui s’est vraiment énervée

La Valen que vous avez sous les yeux utilise le châssis et la mécanique de la Vanquish, cette GT à moteur avant haut de gamme que nous avons essayé l’année dernière chez Caradisiac. Le modèle de série possède un V12 biturbo de 5,2 litres de 835 chevaux et pèse 1 880 kg à sec sur la balance.

La Valen, elle, pousse la puissance du douze cylindres à 850 chevaux (pour un couple maximal identique de 1 000 Nm) grâce à un nouvel échappement allégé en titane, un travail sur le haut moteur (cames, taux de compression…) et une cartographie revue. Elle possède toujours une transmission automatique ZF à huit rapports, mais dans une configuration très proche de celle de la Vantage GT4 de compétition plutôt que celle de la Vanquish normale (de façon à améliorer sa réactivité).

Un châssis radicalisé aussi

Comme le laisse deviner le design de la voiture franchement radical, avec une face avant extrêmement agressive rappelant un peu l’esprit de celle de la Vantage de 2018 (mais avec davantage de sophistication), la Valen modifie aussi son châssis au bénéfice de l’efficacité dynamique plutôt que le confort. Sa suspension et son berceau arrière passent à des jointures rigides au lieu des souples sur la Vanquish, comme sur une Vantage.

L’auto conserve les gros freins de 410 mm à l’avant et de 360 mm à l’arrière en carbone céramique, mais avec un servofrein spécifique et un refroidissement amélioré. Elle conserve les Bilstein DTX et d’après les communicants d’Aston Martin, son compromis d’amortissement sera proche de celui d’une Vantage S dans l’esprit. On ne parle donc pas encore d’une authentique pistarde à la façon d’une Porsche 911 GT3 RS.

Une carrosserie entièrement en carbone

Cette carrosserie particulièrement seyante est entièrement composée de fibre de carbone. Elle contribue largement aux 110 kilos de gain par rapport à une Vanquish normale, dont 16,9 kg proviennent des jantes optionnelles en magnésium, proposées dans un pack ajoutant également des suspensions avant spécifiques (bras de suspensions et porte-fusées en aluminium usiné dans la masse et boulons de châssis en titane).

Côté performances, Aston Martin annonce un 0 à 100 km/h expédié en 3,1 secondes pour cette machine chaussée de Pirelli P-Zero R sur mesure, capable de toucher 345 km/h en vitesse de pointe. Et le constructeur promet aussi une sonorité plus intense que dans la Vanquish, grâce à l’échappement et un niveau d’isolation acoustique « relâché » à l’intérieur.

Limitée à 150 exemplaires, la Valen coûtera 1,5 million d’euros et ses premières livraisons aux clients arriveront au second trimestre 2027.