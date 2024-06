Devinez le point commun entre la nouvelle Aston Martin Valiant et l’Alpine A110 R

La carrière de Fernando Alonso n’a rien de commun avec celle de la plupart des pilotes de Formule 1 « seniors ». Alors que des grands noms comme Kimi Raikkonen ou Sebastian Vettel sont partis par la petite porte après des performances nettement moins étincelantes en fin de carrière par rapport à leurs périodes de domination, le double champion du monde espagnol de 42 ans continue de réaliser des exploits au volant de sa monoplace depuis son retour dans la discipline en 2021.

Passionné d’automobile, il avait d’ailleurs contribué à la mise au point d’une série spéciale de l’Alpine A110 R, l’édition Fernando Alonso, limitée à 32 exemplaires et équipée d’une suspension revue.

Maintenant que Fernando Alonso pilote pour l’écurie anglaise, voilà l’Aston Martin Valour « Fernando Alonso », en quelque sorte. Elle s’appelle « Valiant » et augmente sensiblement le niveau de performances d’une auto déjà très véloce au naturel avec son V12 biturbo de 715 chevaux. Le bloc voit en effet sa puissance grimper à 745 chevaux (le couple ne bouge pas et reste à 753 Nm) alors que le châssis se radicalise. Il gagne une suspension adaptative signée Multimatic ultra-sophistiquée et réduit légèrement sa masse grâce à des pièces allégées (jantes de 21 pouces en magnésium, structure arrière revue, carrosserie en fibre de carbone…).

38 exemplaires à un prix élitiste qu’on ne connaît pas

Conçue pour le circuit mais homologuée sur la route, cette Aston Martin Valiant se limitera à 38 exemplaires (contre 110 pour la Valour qui lui sert de base). Toujours inspirée dans son design par l’Aston Martin RHAM/1 « Muncher » vue au Mans en 1977, elle coûtera probablement une fortune mais on ne connaît pas son prix pour l’instant.