Aston Martin Valour (2023) : violente et manuelle

Il y a quelques années, Aston Martin a décidé d’en finir avec la boîte manuelle dans sa gamme routière. Mais le constructeur de Gaydon a tout de même décidé de s’offrir une série limitée avec une présentation extrêmement radicale et un intérieur pourvu d’un joli levier de vitesses au lieu de l’habituelle transmission à palettes des Vantage, DB12 et autres DBX. Cette série limitée se nomme Valour.

Conçue pour célébrer les 110 ans d’Aston Martin, elle se base sur la Vantage et affiche des traits beaucoup plus brutaux. Sa face avant rappelle un peu la Victor de 2020 et sa poupe très verticale s’inspire notamment de la « Muncher », une DBS lourdement préparée et inscrite aux 24 Heures du Mans 1977.

715 chevaux

Sous le long capot capot, elle reprend le V12 bi-turbo de 5,2 litres des DBS Superleggera et autres Vantage V12, dans une version à 715 chevaux et 753 Nm de couple. Mais elle remplace l’habituelle transmission automatique par une boîte manuelle à six rapports qui promet un pilotage musclé, d’autant plus qu’elle possède un châssis aux réglages spécifiques. On ne connaît pas le prix de cette édition spéciale mais elle coûtera probablement beaucoup plus cher que les modèles de la gamme normale. Les premières livraisons arriveront à la fin de l’année.