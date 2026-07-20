L’Aston Martin Dreadnough est conçu pour faire la guerre, mais pas celle que vous croyez
Cet étrange SUV d’Aston Martin au physique de pur baroudeur sera réellement construit à l’échelle 1. Son design « guerrier » se destine réellement à une utilisation militaire, mais pas dans le monde où l’on vit. Enfin pas encore, heureusement !
Aston Martin propose depuis longtemps un vrai SUV dans sa gamme : le DBX, un gros modèle à quatre roues motrices capable de s’aventurer relativement loin des routes en asphalte sans pour autant jouer les véritables tous-terrains extrêmes.
Mais à côté de cet étonnant Dreadnough que vient de dévoiler la marque de Gaydon, le DBX ressemble à un modèle purement routier. Avec ses énormes pneus ballons montés sur de petites jantes et situées aux quatre coins de la voiture sans porte-à-faux, il pourrait se confondre avec un engin du Dakar.
Un gros moteur thermique et une boîte manuelle !
Notez les deux énormes doubles sorties d’échappement derrière, qui laissent imaginer la présence d’un gros moteur thermique sous le capot avant. Et pour cause, le véhicule possède d’après Aston Martin un V12. Le constructeur ne donne pas plus de précisions à ce sujet, mais on peut rappeler que la Vanquish actuelle dispose d’un V12 biturbo de 5,2 litres développant 835 chevaux et 1 000 Nm de couple.
Nommé en référence à un navire de guerre britannique du siècle dernier, le Dreadnough possède aussi une boîte manuelle à bord ! Mais où verra-t-on ce successeur spirituel au monstrueux Lamborghini LM002 ?
Dans Call of Duty, seulement
Hélas, vous ne pourrez jamais acheter un exemplaire de ce tout-terrain Aston Martin dans la vraie vie : il a en effet été conçu pour le jeu vidéo Call of Duty Modern Warfare 4, dans lequel il sera pilotable.
Mais vous aurez tout de même l’occasion de l’admirer en vrai au prochain salon Fanatics Fest de New-York, dédié au monde du jeu vidéo : une maquette à l’échelle 1 y sera exposée.
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