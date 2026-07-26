Qu’on les devine au loin comme dans un numéro de clown ou au contraire qu’on ne les ait pas vus venir du tout. Que l’on ait regardé les épisodes au moment de leur sortie ou qu'on les ait découverts longtemps après, on est inévitablement happé par la mécanique bien huilée, à l’affût des situations cocasses, des péripéties à venir et des prochains gags inscrits au scénario.

L’art de captiver le public, de surprendre et de provoquer l’hilarité en un claquement de doigt, c’est le talent caché de « Mr Bean », une série en 14 épisodes (oui, 14 seulement) devenue une référence TV mondiale. Le succès de ce programme inclassable fut immédiat, avec 8 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni dès le 5e épisode.

« Mr Bean » met en scène des pastilles d’humour quasiment 100 % visuelles, une subtile fabrique à rire saupoudrée à intervalles réguliers entre 1990 et 1995. La caméra se concentre sur l'attitude de son anti-héros. Elle se focalise sur la maladresse et la radinerie de l'intéressé, sur son ingéniosité et son inadaptabilité aussi, mais surtout sur le langage corporel et les grimaces que ce quadra à la veste en tweed et au pantalon trop court improvise sans cesse à la manière d’un Charlie Chaplin ou d’un « Monsieur Hulot », personnage de Jacques Tatie dont Rowan Aktinson, acteur et co-auteur de la série, est un fan inconditionnel.

La MK II orange pied au plancher

Lorsque l'on regarde « Mr Bean » dans le rétro, aux côtés de son acteur principal entre-temps devenu « Sir » , anobli par la Reine Elizabeth II en 2013 pour ses talents de comédien et d'amuseur public, on distingue en arrière-plan plusieurs partenaires de jeu. Ce sont des compagnons de route inhabituels, des voitures en l'occurence, deux Mini entre autres, devenues avec le temps indissociables des aventures fantasques de leur chauffeur.

Le premier épisode s'ouvre d'ailleurs sur une petite route de campagne où l'on découvre Bean au volant d'une Mini MK II teinte orange. En retard à un improbable examen de maths, il prend tous les risques pour dépasser puis envoyer au talus un drôle d'engin à trois roues, une Reliant Regal bleu ciel, modèle de van atypique produit en Angleterre entre les années 50 et 70.

La Mini présente à l'écran est immatriculée RNT 996H. Elle est l'un des 400 000 modèles de poche sortis d'usine entre 1967 et 1970, peaufinés esthétiquement et techniquement (rayon de braquage, freins, boîte de vitesse entièrement synchronisée et jusqu'à 75 CV en version Cooper S) par le constructeur British Leyland pour succéder à la très populaire MK I.

Mister Bean exploite toute la vitalité de sa citadine de 3,05 mètres, entre accélérations vives, dérapages contrôlés et rangements en bataille...presque parfaits. Cette savoureuse Mini sera relayée dès le troisième épisode par une autre génération.

La Mini MK IV en running gag

Il s'agit là d'une autre vintage populaire en Grande-Bretagne, une Leyland Mini 1000 MK IV (ou Mark IV). Ce modèle a été fabriqué à partir de 1976. Il embarque en entrée de gamme un moteur essence 1 litre 4 cylindres d'environ 40 chevaux. Il apporte un meilleur confort de roulage et de moindres vibrations du moteur tout en conservant la plupart des évolutions apportées sur la Mark III, telles que les grandes portières, les vitres descendantes (et non plus coulissantes comme sur la MK II) et la lunette arrière dégivrable.

Le spécimen choisi pour accompagner le lancement de « Mr Bean » est une occasion datée de 1977. La voiture est parée d'une carrosserie à dominante citron davantage jaune que vert, coiffée à l'avant d'un capot noir. Très vite, elle devient une actrice à part entière.

Elle accompagne son propriétaire à la piscine ou à la fête foraine. On la voit même rouler pour le moins étrangement, comme une voiture sans chauffeur, articulée à distance telle une marionette par Bean himself, perché royalement sur le toit, confortablement installé dans un fauteuil... Bon d'accord, il y a du trucage dans l'air, mais Bean, lui, fait forcément comme si tout était normal. Enfin, jusqu'à ce qu'il entame une descente à 14 %... Il finit alors sa course à l'arrière d'un camion de déménagement, enveloppé dans un nuage de ouate...

Cette MK IV pleine de peps devient carrément une pièce centrale dans la scène du parking sous-terrain. Cramponné au volant, phares jaune allumés et jouant sur le crissement de pneus, Bean nous partage son angoisse et son envie d'en découdre comme sur une grille de départ. Il surveille ce jour-là les moindres allées et venues de véhicules pour faire lever la barrière et partir sans payer.

Et comme à chaque fois dans « Mr Bean », le comique de situation est renchéri par les rires nourris des spectateurs (pas simplement une boîte à rires, raconte la production) préalablement enregistrés en studio.

« Mr Bean » et son paddock royal

Si après cinq ans d'une partition télévisée taillée au cordeau, « Mr Bean », son fidèle ours en peluche Teddy et sa Mini 1000 ont tiré leur révérence, l'acteur Rowan Atkinson ( que l'on retrouve ensuite au cinéma dans « Les vacances de Mr Bean » et « Johnny English » ) s'est illustré parallèlement, à la ville, au volant d'autres icônes de la route.

Ce passionné d'automobile, 71 ans désormais, est en effet connu depuis 30 ans pour posséder une remarquable collection de voitures. Des voitures d'exception, à l'image de ses acquisitions signées des marques Bentley, Rolls-Royce, Jaguar ou Aston Martin (V8 Vantage et Zagato).

Il faut citer également son exclusif roadster BMW 328 daté de 1939 qu'il a utilisé lors de la course d'endurance italienne des « Mille Miglia » en 2011, ou encore sa McLaren F1, supercar de série produite à seulement 106 unités. Il l'avait achetée 800 000 euros en 1997 puis revendue aux enchères douze fois plus cher en 2015, pour quelque 10 millions d'euros, après notamment deux sorties de route retentissantes mais sans gravité.