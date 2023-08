Maxi-fiche fiabilité - Mini II : fruits à pépins

En bref

C’est en 2007 que cette nouvelle génération de Mini débarque. Pour la marque, l’idée est de conserver l’esprit et le plaisir de conduire tout en gommant les principaux défauts de sa devancière.



Le contrat est rempli puisque son look reste proche et conserve ce qui fait a son charme. Même remarque en ce qui concerne l’intérieur, alors que la finition est en progrès. En revanche, il ne faut pas espérer y loger plus de passagers ou de bagages.



Si le cabriolet est reconduit en 2009, cette génération (R56) est la première à proposer différentes carrosseries. Une variante façon break de chasse Clubman rejoint le catalogue après six mois de commercialisation. En 2011, un Coupé au style singulier apparaît, uniquement associé à des moteurs à essence.



En plus d’offrir un choix de carrosserie large, la palette des moteurs permet de convenir au plus grand nombre. En essence, les puissances varient de 75 à 122 ch, puis de 175 à 184 ch pour la Cooper S. Mais la Mini va plus avec la John Cooper Works (JCW) et ses 211 ch ! En diesel, elle fait appel à des blocs allant de 90 à 143 ch sur la Cooper SD.



En septembre 2010, la Mini profite d’un léger restylage, voit son équipement enrichi, et ses moteurs évoluer puisque le diesel de 110 ch d'origine PSA est troqué pour un BMW.



Cette Mini est un véritable achat coup de cœur. Son style et le plaisir qu’elle procure au volant effacent sans peine ses défauts. Seulement, il y a un paramètre qui peut faire douter : sa fiabilité. En effet, cette auto n’est pas un modèle du genre et de nombreux témoignages font état de pépins sérieux.