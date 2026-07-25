Vous souvenez-vous de cette série de publicités Peugeot des années 90 dans laquelle on voyait des hommes se livrer aux plus viles manœuvres pour pouvoir emprunter les 106 de leurs femmes? Le résultat était drôle, efficace, et suffisamment marquant pour qu’on s’en souvienne 30 ans plus tard. Eh bien j’ai un problème : je me trouve à peu près dans la même situation aujourd’hui !

Il n’est toutefois pas question d’une citadine Peugeot, mais de la Mini Cooper S électrique de ma moitié. Ce véhicule dispose en effet d’un pouvoir magique, qui est celui de donner le sourire à chaque kilomètre. Et cela n'a pas de prix. Trains roulants affûtés, direction à la précision millimétrique, accélérations solides (0 à 100 km/h en 7,3 s) et relances éclair participent en effet d’un plaisir de conduite intense, sans qu’il soit besoin de rouler vite.

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Je crois que ce qui me séduit le plus est le côté minimaliste (sans mauvais jeu de mots) de cette voiture : elle est compacte, agile, et n'impose pas de traîner des centaines de kilos de tôle inutiles pour se rendre d’un endroit à l’autre.

Son coffre est minuscule ? Indéniablement, mais le volume peut tripler, voire quadrupler quand on rabat tout ou partie des dossiers de banquette arrière. Les passagers arrière n’ont pas de place ? Oui, et pourtant mes deux adolescents ne se sont pas encore plaints du faible espace alloué à leurs longues jambes. Le confort de suspension reste sommaire ? OK, mais cela reste tout à fait acceptable et les aspérités de la route constituent autant d’occasions de travailler son gainage abdominal. Son autonomie réelle est inférieure à 160 km par temps chaud et la recharge plafonne à 50 kW en courant continu? Certes, mais elle ne sert qu’à sillonner l’Ile-de-France et il n’est pas prévu de partir en week-end lointain à son volant. Et cela devait arriver, la petite taille de la batterie permettrait de limiter la durée des arrêts-recharge (oui, j’ai aussi droit à la mauvaise foi !).

Et que fait-on du bruit moteur, indissociable d’une voiture à connotation sportive ? Même si je resterai éternellement sensible aux mélopées d’une mécanique de caractère, je rappellerai que le plaisir existe aussi sans pétrole. Au ski, en bateau à voile ou à vélo, on se passe déjà très bien d’une mécanique bruyante.

Et le tarif de cette citadine premium, on en parle ? Sans problème : il s’agit d’une LOA sur un modèle d’occasion souscrite dans le réseau officiel, avec des loyers réduits de plus d’un tiers par rapport à ceux de la Mini électrique de dernière génération. Combinez ceci avec des frais de carburant réduits au minimum (consommation moyenne de 14 kWh/100 km et "plein" d’électrons à la maison), et vous obtenez l’un des meilleurs rapports prix/plaisir qui soient!

Bien sûr, tous ces prétendus "défauts" vaudraient à cette Mini une note assez médiocre selon les critères de notation des essais Caradisiac, d'une impitoyable objectivité. Et pourtant croyez-moi, cette Cooper SE est - presque - la meilleure voiture du monde pour l'usage qui est le mien, étant entendu qu’une automobile, même électrique, n’est pas juste un objet électroménager. "Dis chérie, tu continues de me prêter ta Mini?"