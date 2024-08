Rappel : la Mini prend l’eau

Il y a quelques jours, les autorités françaises ont fait savoir, par le biais du service Rappel Conso, que certains exemplaires de la Mini Cooper SE étaient concernés par un problème lié à la batterie de traction. Des autos qui sont identifiables à leur type CE (une donnée qui apparait dans la case K de la carte grise) et à leurs dates de production.

En effet, ces Mini ont été homologuées sous la référence e1*2007/46*2063* et sont sorties de chaîne à compter du 10 juin 2020 et jusqu’au 1er décembre 2022. Sur ces véhicules, il a été constaté que le boitier dans lequel se trouve la batterie haute-tension et qui est censé être parfaitement étanche… pouvait ne pas l’être.

Une longue immobilisation à prévoir

Si l’on en croit le rapport publié par les autorités de notre pays, Mini n’a toutefois pas prévu de prévenir directement ses clients de ce problème. Les conséquences peuvent pourtant être graves. En cas de contact avec un liquide, la batterie peut tomber subitement en panne, y compris pendant que la voiture roule, voire s’enflammer.

Si vous êtes le propriétaire d’un véhicule répondant aux caractéristiques indiquées précédemment, prenez sans délai rendez-vous avec votre concessionnaire avec de faire contrôler ce boitier.

Suivant les cas, l’immobilisation ira de quelques dizaines minutes, dans le cas où le contrôle indique qu’il n’y a pas de problèmes, à plusieurs heures s’il faut réparer ou remplacer ce boitier.