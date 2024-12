20 000 Mini électriques passent au rappel

Avec un premier test grandeur nature réalisé dès 2010, Mini est l’une des premières marques, avec Renault et sa fameuse Zoé, à avoir mis des citadines électriques sur les routes d’Europe. La petite britannique en est ainsi aujourd’hui à sa troisième génération de 100 % électrique. Ce n’est toutefois pas la dernière-née, commercialisée il y a quelques mois seulement, qui nous intéresse ici.

En effet, le double rappel qui nous concerne, et qui porte les références 0061520800 et 0061530800, touche les Mini des types F56 et F57. Les fins connaisseurs auront identifié, sous ces codes, la Hatch dans sa variante 3 portes mais aussi sa déclinaison cabriolet. Rappelons que cette dernière a effectivement l’objet d’une série limitée 100 % électrique.

Un rappel en 3 temps

Les Mini électriques qui sont actuellement rappelées ont été produites à compter du 27 novembre 2018 et jusqu’au 25 janvier 2024, à l’exception des Cabrio, qui ne sont que 999 dans le monde, dont la période de fabrication s’est étalée entre le 9 décembre 2022 et le 28 septembre 2023. En France, cela représente exactement 21 688 véhicules.

Lors d’un contrôle qualité, les ingénieurs ont constaté que l’isolation du pack de batterie pouvait être défectueuse et que des infiltrations d’eau n’étaient pas à exclure. Une exposition de la batterie à un taux d’humidité trop important serait signalée par une alerte au tableau de bord. Toutefois, la déconnexion de cet accumulateur durant la conduite, et donc l’arrêt de la voiture, n’est pas à exclure. Un risque d’incendie, y compris lors du stationnement, existe également.

Dans un premier temps, les concessionnaires procéderont à l’installation d’un nouveau logiciel qui permettra un diagnostic précis de l’état de la batterie. En parallèle, un test d’étanchéité sera effectué. Ces deux premières opérations ne devraient pas durer plus de 2 heures.

Toutefois, si le boîtier de la batterie est défectueux et/ou si cette dernière a été dégradée, il faudra compter une dizaine d’heures supplémentaires afin de procéder à leur remplacement.