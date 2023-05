Essai – Mini Cabrio Cooper SE (2023) : le plus branché des cabriolets

EN BREF 1er cabriolet 4 places 100 % électrique Série limitée 60 490 €

Tout a commencé par un concept car. Le 15 juillet 2022, lors de l’évènement "Mini Takes the States", qui se déroulait aux États-Unis, la marque britannique présentait un exemplaire unique de son Cabrio, sous le capot duquel prenait place la mécanique 100 % électrique de la Cooper SE. Promis alors sans lendemain, ce prototype refait pourtant parler de lui en février dernier. Et la surprise est de taille, puisqu’une version de série est alors annoncée.

Quelques mois plus tard et notamment suite à une première prise en main au mois de juillet dernier, la Mini Cabrio Cooper SE, c’est son nom complet, commence à sortir des chaînes de l’usine VDL Nedcar, sise aux Pays Bas, déjà en charge de la production des Cabrio thermiques. Esthétiquement comme techniquement, la révolution n’est pas à l’ordre du jour. En effet, tous les éléments qui la composent sans connus.

Mais cette anglaise peut toutefois se targuer d’un titre honorifique : celui de premier cabriolet électrique 4 places au monde. De quoi attiser la convoitise de certains automobilistes. Mais il faut faire vite pour qui souhaite parader au volant de cette Mini. En effet, elle n’est proposée que sous la forme d’une série limitée à 999 exemplaires. Seules 155 de ces autos sont disponibles dans l’Hexagone et la filiale française du constructeur annonce d’ores et déjà, alors que la commercialisation débute à peine, qu’un tiers de cette allocation a trouvé preneur.

Cette production limitée justifie une gamme des plus restreintes. Ainsi, le niveau d’équipement est unique, mais promis complet, et les possibilités de personnalisation sont restreintes à deux teintes de carrosserie : Enigmatic Black et White Silver.

Tout est dans le détail

Bien qu’elle soit commercialisée depuis 9 ans, un âge vénérable dans le monde automobile actuel, cette génération de Mini Cabrio charme toujours. Ses phares qui prennent la forme de deux grands yeux n’y sont pas pour rien, tout comme son profil râblé qui inspire, même sans toit, le dynamisme. Au look habituel de cette variante, la Cooper SE ajoute les quelques détails qui distinguent déjà la variante 3 portes électrique des thermiques. On retrouve les logos jaunes sur la calandre et le volet de coffre, ainsi que celui en forme de prise, là encore sur le volet de coffre, mais aussi sur la trappe cachant la prise de recharge. Seule exclusivité de la découvrable, ce dernier est également présent, sous forme de sticker, sur la face avant. Le bronze s’invite également à l’extérieur avec des poignées de porte, des ouïes latérales et des entourages d’optiques, tant sur la proue que sur la poupe, teintés en Resolute Bronze. Malgré ses nombreuses modifications, Seuls les experts distingueront donc la Cooper SE des autres Cabrio au premier coup d’œil. À noter que les jantes spécifiques aux finitions Edition Resolute Essential et Edition Resolute Plus de la déclinaison fermée sont ici en série.

À bord, nous restons en terrain connu avec la planche de bord typique de la marque, néanmoins revisitée l’année dernière avec, notamment, l’ajout d’un combiné d’instrumentations digital face au conducteur. Bien qu’il soit promis, et homologué, en tant que 4 places, le Cabrio ne réserve un espace décent qu’aux occupants avant. À l’arrière, il faudra composer avec un espace aux jambes quasi inexistant, une largeur aux coudes limitée par la présence du système d’articulation de la capote et des dossiers trop droit. En résumé, la banquette est à réserver à de jeunes enfants ou, si jamais il vous venait l’idée incongrue d’y installer des adultes, à de très courts trajets.

Dans l’habitacle, on retrouve également quelques touches de bronze, grâce à un logo apposé sur la branche inférieure du volant, et de jaune, par exemple sur la commande de démarrage. Au centre de la planche de bord trône l’incontournable écran tactile qui, s’il présente ici de nombreuses fonctions, dont la navigation connectée, n’est pas d’une lisibilité remarquable. De plus, il souffre d’icônes trop petites et sa réactivité est parfois déplorable.

Trop sérieuse

Si son gabarit compact prive le Cabrio d’une habitabilité digne de ce nom, ses 3,88 m de long lui permettent d’être parfaitement à son aise en milieu urbain. Seule l’imposante capote gêne, lorsqu’elle est rabattue, la vision vers l’arrière. Quant à l’implantation des batteries, elle ne se fait pas au détriment du volume de coffre, toujours fort (!) de 215 litres maximum. Un espace à peine suffisant pour rapporter les courses de la semaine. De plus, l’ouverture du volet se fait par le bas, ce qui complique les chargements.

En matière de qualité de fabrication, le Cabrio continue de tenir la dragée haute à la quasi-totalité des modèles citadins du marché. Bien que la partie inférieure du mobilier de bord soit composée de plastiques peu valorisants à l’œil, les assemblages sont tous irréprochables. La partie supérieure de la planche de bord fait, pour sa part, appel à des matériaux de qualité, même si certains trouveront que le bandeau sérigraphié se trouvant face au passager avant est quelque peu cheap.

Comme dans tous les modèles de la marque, Countryman excepté, on ne monte pas dans le Cabrio, mais on s’y laisse glisser. Lorsque l’auto est découverte, la manœuvre est d’une extrême simplicité. L’action inverse est également simple dans ce cas de figure : il suffit de s’agripper au cadre de pare-brise pour se hisser au-dehors. En revanche, lorsque le couvre-chef est en place, la faible garde au toit transforme les entrées et sorties en acrobaties. L’astuce consiste alors à manœuvrer la capote depuis la télécommande. Une astuce livrée de série.

Pour le bien-être de ses occupants, du moins ceux des places avant, le Cabrio Cooper SE a fait le choix de sièges enveloppants, offrant un excellent maintien en courbe sans se montrer exagérément fermes. Sur cette série, ils sont, d’office, habillés de cuir Lounge Mini Yours Carbon Black. Dommage que, pour un produit se voulant fun, le constructeur n’ait pas fait d’efforts particuliers sur les teintes intérieures et extérieures disponibles. Seule fantaisie, la capote arbore le motif Union Jack, cher à la marque et que l’on retrouve déjà dans les feux arrière.

Le karting sans le bruit

La partie mécanique de cette Mini est également bien connue, puisqu’il s’agit de celle de la Cooper SE 3 portes. Le moteur délivre donc toujours 184 ch et tire son énergie d’une batterie capable de stocker 32,6 kWh. Une donnée parmi les plus faibles du marché, ce qui confirme que ce cabriolet n’a pas vocation à effectuer de longs trajets. Malgré sa batterie taille S, le Cabrio Cooper SE annonce tout de même 201 km d’autonomie. Notre essai nous aura permis de constater que, comme c’est presque toujours le cas, cette donnée est optimiste. Toutefois, selon le style de conduite adopté et les axes empruntés, parcourir 150 à 180 km n’a rien d’utopique.

Avec 1 510 kg à vide, cette Mini limite sa prise de poids à une centaine de kilos par rapport à son équivalent thermique, la Cooper S de 192 ch. C’est peu et cela lui permet de conserver l’agilité qui plaît tant chaque fois que l’on prend le volant d’une Mini. De plus, la batterie étant intégrée au plancher, le centre de gravité est encore abaissé. La conduite de ce Cabrio est donc des plus amusantes et des plus toniques. La disponibilité quasi immédiate des 190 Nm de couple n’est pas non plus étrangère à ce caractère enjoué.

Notre essai s’étant principalement déroulé sur des routes de montagne, nous avons pu juger des capacités d’accélérations, mais aussi de la réactivité de la direction. Une fois de plus, la légende qui veut qu’une Mini se manie tel un kart se vérifie. Avec le ciel pour seul toit, les sensations sont encore exacerbées. Et, bien sûr, pas question ici du bruit et des odeurs d’essence qui caractérisent la petite monoplace. Sur notre exemplaire, nous avons pu toutefois constater que les pneumatiques étaient parfois débordés par le caractère de la mécanique. Rien de dangereux, le châssis faisant preuve d’une neutralité parfaite et les aides à la conduite veillant au grain, mais la sensation de glissade que cela engendre n’est guère agréable.

Si la Mini Cabrio Cooper SE accélère fort, elle ralentit également avec vigueur. Le dispositif de régénération est, en effet, calibré assez fortement. Cela demande un peu d’habitude mais, avec le temps, cela permet de conduire cette auto grâce à la seule pédale d’accélérateur. Un plus pour préserver l’autonomie.

L’habituel point noir des modèles de la filiale de BMW, c’est leur inconfort. Les débattements de suspension sont ici encore plus limités qu’à l’habitude à cause de la masse plus importante et de la présence systématique des jantes de 17" habillées de pneus taille basse. Les moindres imperfections du bitume seront donc directement remontées aux occupants par l’intermédiaire de leur colonne vertébrale.

En revanche, le confort n’est pas pénalisé par la carrosserie décapsulée. L’insonorisation capote fermée est de bon niveau et même lorsque l’on roule cheveux au vent, y compris avec toutes les vitres abaissées, les remous dus à l’air sont des plus limités. Le filet anti-remous, qui condamne les places arrière mais participe largement à limiter les mouvements aérodynamiques est d’ailleurs livré de série.