4. Mini Cooper C cabriolet : difficile de lui donner plus de 12,5/20

1. La Mini Cooper C cabriolet snobe le 3 cylindres… pour notre plus grand plaisir ?

En bref : Version C d'entrée de gamme 4 cylindres turbo essence 163 ch Boîte automatique à partir de 33 450 €

La réduction des cylindrées, de nombreuses marques en reviennent. Et si BMW reconnaît toujours des vertus à son 3 cylindres turbo essence sous le capot de la Série 1 et des Mini Cooper à trois et cinq portes, elle préfère offrir d'office un quatre pattes à son petit cabriolet. Et pas n'importe quel moteur puisqu'il s'agit du "gros" 2.0 de la Cooper S, dégonflé de 204 à 163 ch.

Plus étonnant encore, aucun système d'hybridation, même légère, n'est prévu, faute de nouvelle plate-forme. De fait, malgré un stop/start, une récupération d'énergie servant à alimenter des équipements de bord et une boîte auto DKG7 typée économique, notre Cooper "C" écope donc de malus, tout sauf anecdotiques.

Comptez ainsi une taxe de 2 544 € minimum (contre 818 € pour une 3 portes 3 cylindres…), et 2 918 € pour cette "Favoured" dotée notamment de jantes 17'' (au lieu de 16'' d'origine), et d'un pack "M" (voir page équipement), l'ensemble portant le tarif catalogue de 33 450 à 38 740 €. Soit plus de 41 658 € au total… D'autant plus difficile à accepter que la qualité des matériaux a nettement baissé avec l'arrivée de plastiques "durables", comme le veut la tendance actuelle. Pour rappel, début 2022, une Mini Cooper Cabrio 3 cylindres dotée de la même boîte auto débutait à 30 900 € et n'écopait que d'un petit malus de 210 €. De fait, le nouveau modèle ne s'adresse plus aux mêmes bourses…

En outre, même si le choix est restreint dans la catégorie des petits cabriolets, ceux qui n'ont pas besoin de quatre places pourraient être tentés par une Mazda MX-5 1.5, moins puissante (132 ch) mais déjà performante (0 à 100 km/h en 8s3), ludique (boîte manuelle et propulsion), et surtout moins coûteuse, sachant qu'elle est à la fois moins taxée et régulièrement aidée par des remises (2 500 € sans conditions à l'heure où nous écrivons ces lignes). Autant dire que la Mini a intérêt à donner le change…

Au volant : une belle surprise, mais une hausse de poids sensible

Heureusement, l'agrément est au rendez-vous. Certes, le 3 cylindres n'avait rien d'une punition sous le capot du petit cabriolet anglais (vibrations contenues, souplesse remarquable, bonne volonté à mi-régime), mais le 1998 cm³ turbo se montre plus rond à l'oreille voire rageur dès les mi-régimes, avec à la clef un 0 à 100 km/h en 8s2, soit un progrès d'une demi-seconde, soit 8s2 au lieu de 8s7.

Un progrès timide au regard des 27 ch supplémentaires ? Sans doute. L'explication vient d'une hausse de poids d'une centaine de kilos, soit 1 450 kg au total, dont trente pour le moteur, quinze pour le système de freinage revu, dix pour les nouveaux sièges munis d'airbags, et une bonne poignée pour la rigidification du châssis à l'arrière. Pour des performances sportives, et notamment un 0 à 100 km/h en 6s9, la Cooper S s'impose. Encore faut-il pouvoir ajouter 3 350 €…

Retenez que dans l'absolu, les performances de la C sont largement suffisantes : à aucun moment, on n'a l'impression de manquer de puissance sur le mode de conduite Normal qui impose à la douce boîte auto d'aller chercher les 250 Nm de couple si besoin. Si le mode "Go Kart" permet de flirter davantage avec la zone rouge (d'un mini compte-tours illisible sur l'écran central…), on aurait aimé pouvoir sélectionner manuellement les rapports avec les palettes. Hélas, ces dernières sont réservées à la finition JCW…

Côté consommation, rien d'alarmant avec le passage au quatre cylindres, du moins sur route et autoroute où nous avons pu relever respectivement 6,8 l/100 km et 6,5 l/100 km. En ville toutefois, difficile de descendre sous les 8 l/100 km, surtout à froid ou quand la circulation se densifie.

Si la hausse du poids se ressent dans les virages avec un temps de réponse plus marqué du train avant, mais l'auto reste réactive grâce à une direction franche et un roulis contenu, et les gommes Hankook Ventus S1 Evo3 en 215/40 R18 optionnelles trouvent du grip à l'avant, y compris dans les passages serrés qui se referment, d'autant que l'arrière se veut mobile (mais sans brutalité) au lever de pied. Revers de mouvements de caisse contenue, la suspension demeure ferme mais moins caricaturale que par le passé. Mieux, elle se met sérieusement au travail à mesure que l'on hausse le rythme sur revêtement bosselé.

Bain de soleil assuré !

Pour le reste, pas de changement par rapport aux autres Mini Cabriolet : la petite anglaise s'apprécie pour son pare-brise vertical qui permet aux passagers avant de profiter pleinement des voyages à ciel ouvert, et la capote s'actionne électriquement jusqu'à 30 km/h, en seulement 18s. Hélas, si cette dernière peut s'ouvrir seulement à moitié façon toit ouvrant, elle renvoie alors un flux d'air très important sur le crâne des occupants avant. Insupportable quand il fait frais… On reprochera aussi au couvre-chef de ne pas isoler suffisamment des bruits d'air à haute vitesse.

Question aspects pratiques, le coffre ne se montre logeable qu'une fois la toile déployée, avec 260 dm3 (au lieu de 215) qui permettent, par exemple, de loger trois valises cabines dans le sens de la hauteur. Par ailleurs, les places arrière restent inconfortables avec un cruel manque d'espace en longueur comme en largeur, et des dossiers quasiment à la verticale. D'un autre côté, elles ont le mérite d'exister… Tout comme la voiture d'ailleurs !