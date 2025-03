Une seule rivale, à deux places…

Avec quatre places pour moins de 4 m, la Mini cabriolet était déjà une exception sur le marché. Et cela ne s'arrange pas avec la disparition totale des modèles compacts : seul le Volkswagen T-Roc cabriolet propose un gabarit assez contenu, mais son prix élevé l'exclut d'emblée de toute comparaison. Finalement, seul le célèbre roadster Mazda MX-5 offre un rapport prix/gabarit/prestations comparable, mais il embarquera deux passagers de moins. Ce qui sera, bien entendu, rédhibitoire pour de nombreux amateurs de découvrables.

À retenir : à défaut d'autres propositions…

Faute de concurrence, la Mini Cooper Cabriolet reste incontournable, du moins pour ceux qui ont besoin de deux places de dépannage. Elle en profite donc pour améliorer ses prestations et augmenter encore ses prix, quitte à se rendre toujours plus élitiste. Certes, elle propose un ensemble moteur/boîte auto réussi, un châssis efficace, un système multimédia dans l'air du temps et un coffre correct, mais le devis fait tousser.

Caradisiac a aimé

Agrément moteur/boîte

Comportement routier

Appétit route/autoroute

Quatre places

Capote facile

Caradisiac n'a pas aimé

Prix

Malus

Places arrière inconfortables

Palettes au volant réservées à la finition JCW

Consommation urbaine