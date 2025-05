Le Volkswagen Eos restylé est plus fiable qu'avant mise à jour, mais loin de la perfection

En bref

FICHE FIABILITÉ EXPRESS. Près de cinq ans après le lancement du tout premier coupé-cabriolet de Volkswagen, c'est au tour de la version restylée de prendre la relève. L'Eos phase 2 se distingue de son prédécesseur par sa nouvelle calandre à trois barrettes inspirée de la Scirocco et qui s'étendra par la suite à d'autres modèles de la gamme VW. Pas de changement en ce qui concerne le châssis, à savoir un mélange de Golf et de Passat. De même, Volkswagen a conservé le principe d'un toit rétractable en cinq parties ce qui permet à ce coupé-cabriolet de se targuer d'être le seul à disposer d'un toit ouvrant. Ajoutons qu'en raison du faible encombrement du toit rétractable, l'Eos bénéficie d'une habitabilité satisfaisante aux places arrière. Enfin, côté coffre, sa capacité s'étend de 205 litres à 380 litres, selon la position du toit. Sur le plan mécanique, il hérite entre autres des blocs essence et diesel de l'opus 1 et pour ce qui est de la transmission, au choix, une boîte mécanique à 6 rapports ainsi qu’une automatique DSG6, également à 6 rapports.

Du point de vue appellation des finitions, pas d'évolution non plus. Toujours deux niveaux : un milieu de gamme Sportline et un haut de gamme Carat. Toutefois, cette mouture 2011 se dote en option de nouvelles fonctionnalités comme le Light Assist qui gère automatiquement les feux de route en fonction de la circulation ou encore le Park Assist de seconde génération qui gare le véhicule. Sans oublier le système de démarrage ''Keykless'' qui autorise l'ouverture du toit à distance. Pour ce qui est de l'offre, il n'y en a pas pléthore comparée à la concurrence, mais côté motorisations le choix conviendra aussi bien aux adeptes du diesel qu'aux inconditionnels de l'essence.

Sous le capot

En diesel

2.0 TDI : 140 ch

En essence

1.4 TSI : 122 ch, 160 ch

2.0 TSI : 210 ch

LE Volkswagen Eos A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Cette version restylée, n'a rien à envier à sa devancière. La finition et les assemblages à bord sont toujours de bonne facture. Malgré les âges et les gros kilométrages, tout résiste.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Le bilan est globalement satisfaisant. Mais côté diesel, les encrassements de filtre à particules et de vanne EGR restent d'actualité.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Au sein du groupe VW, les tarifs des pièces de rechange courantes sont un peu au-dessus de la moyenne de la catégorie.

Est-elle chère à entretenir ?

Pour les visites de type l'entretien courant, ça passe. Mais la note grimpe rapidement lorsqu'il s'agit de réparations plus conséquentes.