Mini Clubman (2007-2014) : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Six ans après la commercialisation du revival de la Mini (2001), c'est au tour de la version break Clubman de voir le jour (mi-2007). Si la carrosserie reprend le concept de la Clubman des années 60 – deux portes avant et deux portes battantes pour le coffre - cet opus 2 se dote d'une seconde porte côté droit afin de faciliter l'accès aux places arrière. Mais pour ce qui est de l'appellation ''break'', il n'en a que le nom, car en pratique, le volume de coffre est bien réduit sièges non rabattus (260 litres). Par rapport à la Mini, la Clubman est plus longue de 24 cm. Sur le plan mécanique, elle hérite des blocs essence et diesel de son aînée. Côté fiabilité, la Clubman profite du lancement de la Mini restylée (2006) pour faire oublier en partie le passé chaotique de la première génération (2001-2005). Moins présente en occasion que sa sœur, la Clubman est disponible en One, Cooper et Cooper S.

Sous le capot de la Clubman

En essence

1.4: 95 ch

1.6 : 98 ch/100 ch/112 ch/120 ch/122 ch

1.6 Turbo : 175 ch/184 ch

En diesel

1.6 One D : 90 ch

1.6 Cooper D : 110, 112 ch

2.0 Cooper SD : 143 ch

LA MINI CLUBMAN A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Un bilan globalement satisfaisant même si les matériaux à bord (compteurs, vide-poches, garnissage de pavillon...) ont perdu un peu de leur qualité par rapport à la Mini (2001).

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Pas de quoi s'inquiéter. La tenue dans le temps est honorable mais elle est parfois conditionnée au style de conduite. Sportifs, vous êtes prévenus...

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

On est un peu au-dessus de la valeur moyenne des concurrentes françaises, surtout en ce qui concerne le freinage (disques et plaquettes).

Est-elle chère à entretenir ?

Avec des tarifs de main-d’œuvre élevés, le séjour dans une concession BMW ne présage rien de bon pour le portefeuille. Mais avec un coût de pièces mécaniques contenu, et la présence d'une chaîne de distribution sur certains moteurs, ça passe...