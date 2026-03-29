Recharge en itinérance : les opérateurs préfèrent-ils miser sur les pros au détriment des particuliers ? 

Le nerf de la guerre pour une station de recharge urbaine ou péri-urbaine, c’est le taux d’occupation. Or, les habitudes des particuliers sont prévisibles. Ils chargent en journée, la nuit et le petit matin, c’est le désert.

Afin d’assurer un taux d’utilisation plus constant de leurs bornes, de plus en plus d’opérateurs misent sur les professionnels. Pour cela ils n'hésitent pas à casser les prix pour les pros, chauffeurs VTC, taxis et autres logisticiens du dernier kilomètre.

Le signal prix pour remplir les stations la nuit

Allego, Electra, Power Dot ou encore Bump s’appuient sur une politique tarifaire agressive destinée aux professionnels, avec un prix du kWh inférieur de 50 % à celui appliqué au particulier.

En proposant un prix d’appel à 29 centimes le kWh (vs 0,59 €) pour les pros, l’opérateur entend réaliser du volume en dehors des heures de pointe et ainsi lisser son activité sur 24 H. Mieux, cela permet de fidéliser une clientèle qui réalise entre 5 et 6 recharges par semaine.

Le marché dérivé, l’arme secrète de la rentabilité

Pour proposer un prix défiant toute concurrence pour de la recharge ultrarapide — les opérateurs ne peuvent pas subir les montagnes russes des cours de l’électricité. Leur secret tient en un acronyme technique le PPA (Power Purchase Agreement).

Plutôt que d’acheter son énergie au jour le jour sur les marchés de gros (le « marché spot »), les opérateurs signent des contrats de gré à gré directement avec des producteurs d’énergies pour une durée de 10 à 15 ans.

En contrepartie ils bénéficient d’un prix d’achat fixe et connu à l’avance. Cette visibilité permet de sécuriser les approvisionnements à des tarifs bas sur le long terme, indépendamment des tensions géopolitiques sur le gaz ou le nucléaire.

Les pros pour le volume, les particuliers pour la marge

Si les professionnels assurent le volume, les particuliers sécurisent la marge. Nombre d'opérateurs les considère comme une clientèle « Premium », dont les habitudes de charge (principalement en journée) sont complémentaires de celles des taxis et VTC.

Pour séduire ces usagers urbains, rien n’est trop beau. Les opérateurs développent des stratégies de fidélisation. Allego par exemple, lancera prochainement des abonnements offrant 30 % de remise et de programmes de points permettant d’obtenir des sessions de recharges gratuites.

Enfin, l’expérience utilisateur est soignée par le choix de sites offrant des services de proximité (toilettes, restauration, aspirateurs) et une puissance de charge réelle garantie, évitant ainsi la déception d’un débit bridé lors des pics de fréquentation.

L’avenir de la recharge rapide ne se trouve pas uniquement sur la borne, mais également sur les services. Le modèle n’est pas récent. Les stations essence l’utilisent depuis belle lurette.