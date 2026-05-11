Comment Renault et Stellantis font barrage à l’offensive chinoise sur les flottes

Si 26 % des flottes britanniques ont déjà succombé aux sirènes des constructeurs chinois, selon les chiffres de l’Observatoire Arval 2026, la situation est plus contrastée en France.

En 2026, les marques chinoises ne pèsent que 1,2 % du marché des flottes en France (2,6 % du marché particuliers). L'Hexagone fait figure de forteresse. Le « village gaulois » des gestionnaires de parc résiste encore et à l’envahisseur mais pour combien de temps ?

Le « Score Environnemental » : l’arme fatale de l’exécutif

Le premier rempart n’est pas industriel, mais législatif. En 2026, l’efficacité du Score Environnemental instauré par le gouvernement français ne se dément pas. En intégrant l’empreinte carbone de la production et du transport des véhicules, ce mécanisme exclut de fait la majorité des modèles produits en Asie du bonus écologique. Faute de pouvoir disposer du Score Environnemental français, les nouveaux constructeurs peinent encore à faire le plein de commandes.

« Pour une entreprise, l’absence de bonus sur une flotte de 200 véhicules représente un surcoût immédiat de près d’un million d’euros », confie le directeur de la mobilité d’un grand groupe du CAC 40 à nos confrères du Monde. « À prix facial égal, le Scénic E-Tech ou l’e-3008 deviennent mathématiquement imbattables face à une MG4 ou une BYD Atto 3. »

La revanche du TCO et du service après-vente

Au-delà de la carotte fiscale, le réalisme économique dicte sa loi. Les gestionnaires de flottes ne jurent que par le TCO (Total Cost of Ownership), le coût total de détention.

Les modèles traditionnels de Renault et de Peugeot conservent une cote plus stable sur le marché de l’occasion que les marques chinoises, dont la décote reste l’inconnue majeure de l’équation 2026.

L'étendue du réseau SAV joue également en faveurs des constructeurs nationaux. Avec plus de 3 400 points de vente et d’entretien pour le réseau Renault ou encore 2 200 pour Peugeot, face aux quelques centaines de points de contacts des nouveaux entrants, la sécurité opérationnelle reste l’atout maître des nationaux.

23 % des entreprises qui n’ont pas encore sauté le pas des marques chinoises citent le « manque de réseau de réparation et de disponibilité des pièces » comme premier frein, devant la valeur de revente, selon le Baromètre Arval de la Flotte et de la Mobilité 2026.

L’arme de la fidélité

Dans un marché instable (hausse des taux, incertitude sur l’électrique, baisse de la taille des flottes), les entreprises se replient sur des valeurs sûres. En 2026, la durée de détention des véhicules en entreprise s’est allongée à 5,4 ans (contre 4,8 ans en 2024). Or, plus on garde un véhicule longtemps, plus on exige un partenaire historique dont on est sûr qu’il existera encore au moment de la revente ou de la fin du contrat.

Des produits enfin au niveau

Pendant longtemps, les marques nationales ont semblé courir après la technologie. Ce temps est révolu. En 2026, la domination de la Renault 5 E-Tech et de la Peugeot e-208 sur le segment des véhicules de fonction urbains est hégémonique.

Selon les données de AAA Data, les immatriculations entreprise pour les constructeurs français ont bondi de 12 % au premier trimestre 2026. La raison ? Une autonomie réelle qui dépasse désormais les 450 km sur les segments C (compactes), comblant l’écart avec Tesla.

Malgré une phase de tests poussés avec des constructeurs asiatiques en 2024, le groupe de télécoms Orange a réaffirmé en 2025 sa priorité aux constructeurs européens. Pour atteindre 100 % de véhicules électriques sur les nouveaux contrats d’ici fin 2026, le groupe s’est tournée vers les constructeurs historiques français. La souveraineté industrielle et la garantie d’un recyclage des batteries en circuit court, sont devenues également un critère prépondérant dans les rapports RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Les défis de demain : les logiciels et les sites d’assemblage

Si la bataille du matériel semble gagnée pour 2026, celle du logiciel reste ouverte. Les constructeurs nationaux ont dû investir massivement pour proposer des interfaces aussi fluides que celles d’un smartphone. L’intégration de Google Automotive chez Renault a été un tournant, mais la menace de voir les constructeurs chinois casser les prix sur les services de connectivité embarqués reste réelle.

Pour l’instant, le drapeau tricolore flotte toujours fièrement sur les parkings d’entreprises. Mais comme le souligne un analyste d’Arval : « La résistance est solide, mais elle ne pourra pas reposer éternellement sur les subventions. La vraie victoire se jouera sur l’innovation pure d'ici 2030.

Le développement des réseaux distributeurs sur le sol français et l’implantation d’unités de productions chinoises sur le sol européen va également rebattre les cartes. La bataille des flottes ne fait que commencer.