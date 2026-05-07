Rassemblement de Citroën C15 à Capendu : le retour en force de l'utilitaire culte

Le week-end dernier, environ 40 000 teufeurs se sont réunis au Teknival de Cornusse près de Bourges pour y célébrer, et défendre, le droit à la fête libre. Samedi prochain, un tout autre événement aura lieu, mais on peut y voir des similitudes. Il est sûr que des C15 ont circulé sur le terrain militaire du Cher, et qu’il a même servi de chambre à coucher pour certains. En 1993, lors du premier teknival de France le C15 venait d’être restylé pour continuer vaillamment sa carrière jusqu’en 2006. Une carrière fleuve de 22 ans, une éternité dans l'automobile.

Depuis, il est tombé quelque peu dans l’oubli, mais il fait un retour en grâce depuis quelques années, notamment sur les réseaux sociaux. Si bien que l’idée d’un rassemblement est venue d’une association, C15 Looping, qui compte en réunir pas moins de 70 exemplaires. Le C15 prend sa revanche et il est clair que son rival de l’époque, le Renault Express, ne peut en dire autant.

Le rendez-vous est donné dès 11h, à Capendu près de Carcassonne, aux propriétaires de C15 dont certains auront parcouru plusieurs centaines de kilomètres. Les plus courageux viendront même d’Espagne ! L’événement commencera par une balade, mais la Ginguette de l’Alaric sera là pour accueillir tout le monde comme il se doit : buvette, restauration rapide, pizza... Une grande paella est prévue le soir (sur réservation), de même qu’un concert et un DJ pour danser jusqu'au bout de la nuit.

Le clou du spectacle sera sans aucun doute le concours de tirage de C15, sans oublier la possibilité de découvrir ou d’admirer cet utilitaire qui a connu une longue carrière de plus de 20 ans avec plus d’un 1,2 million d’exemplaires produits.

Sur le chemin de la collection ?

Après avoir conquis les boulangers, les plombiers ou encore les services de livraison comme La Poste, il est devenu petit à petit une bête de somme dans les campagnes et les modèles en circulation semblent souvent fatigués. Pourtant, la nouvelle génération l’aborde avec humour et amour sur les réseaux, tel un plaisir coupable. Il connaît donc une seconde vie, aussi laborieuse qu’à ses débuts. Ne serait-ce pas une voix incontournable avant de devenir un véritable objet de collection ?