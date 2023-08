Le Citroën C15 célébré dans un village de Lozère

Avec sa silhouette de petite fourgonnette tout ce qu'il y a de plus banal, le Citroën C15 ne peut évidemment pas rivaliser avec la 2CV, la DS ou la Méhari sur le plan de l’originalité ou de l’élégance. Mais force est de constater que cet utilitaire léger, lancé en 1984 et conçu selon les standards de l’époque, est en train de devenir à son tour une automobile légendaire. Il incarne désormais la France des bourgs et des innombrables territoires ruraux où on le croise toujours sur les routes, très loin des ZFE des grands centres-villes. Alors qu’il aurait dû s’y faire remplacer depuis longtemps par les Renault Kangoo, Citroën Berlingo et autres utilitaires légers bien plus modernes arrivés à partir de la fin du siècle dernier, le C15 semble immortel dans les campagnes.

Mieux, il est en train de gagner une image presque sainte sur les réseaux sociaux et devient quasiment un « mème » (phénomène repris et décliné en masse sur Internet). Catalogué régulièrement dans des groupes à la vocation humoristique comme « La Sotizerie », il jouit plus que jamais d’une cote de popularité extraordinaire. A tel point qu’il est désormais célébré : ce dimanche 20 août, il était à l’honneur à la fête du petit village de Saint-Rome-de-Dolan en Lozère. D’après les journalistes de Midi Libre, pas moins de 20 exemplaires de la vénérable fourgonnette se sont retrouvés à cette occasion.

Disparaîtra-t-il des campagnes un jour ?

Simple, abordable à l’époque du neuf et fiable sur le long terme, le Citroën C15 s’est moins vendu que son concurrent le Renault Express (1,18 million d’exemplaires contre 1,73 million pour son rival), mais il semble pourtant bénéficier d’une image beaucoup plus forte aujourd’hui. A-t-il vocation à peupler les campagnes françaises pour l’éternité, un peu comme les vieilles Américaines à Cuba ?