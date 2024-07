La Renault 5 peut-elle inquiéter la Mini? (vidéo)

On assiste depuis quelques mois au grand retour de Renault aux avant-postes. Cela se traduit par des résultats financiers positifs (2,3 milliards d'euros de résultat net en 2023, marge opérationnelle de 7,9%) et une politique de lancements parmi les plus dynamiques du marché européen. On pense notamment au Scénic, auréolé du titre de voiture de l’année 2024, au Rafale choisi par l’Elysée pour transporter Emmanuel Macron, à la future R4 qui sera dévoilée sous sa forme définitive au prochain Mondial de l’automobile, mais aussi et surtout à la Renault 5, déjà disponible à la commande et dont nous publierons les premiers essais à l’automne.

En attendant, nous sommes déjà en mesure de vous proposer une première confrontation statique avec l’une de ses principales rivales, à savoir la redoutable Mini Cooper Electric lancée il y a quelques mois à peine. Toutes deux boxent dans la catégorie des citadines chics, avec pour points communs une présentation des plus aguicheuse tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, des niveaux de puissance respectable (150 ch pour la Renault, 184 pour la Cooper électrique) mais aussi, rançon de gabarits contenus, une habitabilité et un coffre réduits. Bref, ces modèles étaient faits pour se rencontrer et c’est désormais chose faite en vidéo sur Caradisiac.

Plus pratique et facile à vivre que la Mini grâce à ses 5 portes et son coffre de meilleure contenance, la Renault 5 prend aussi l'avantage au chapitre des tarifs grâce à sa fabrication en France qui lui permet de bénéficier du bonus écologique. Elle semble donc en mesure de prendre l'ascendant sur sa redoutable rivale germano-britannique, qui reste une référence en termes de plaisir de conduite. La R5 devra donc confirmer ces bonnes prédispositions à l'occasion des premiers essais, programmés pour le début du mois d'octobre.